ФГИ выставил на приватизацию Стадницкий спиртзавод — Finance.ua

ФГИ выставил на приватизацию Стадницкий спиртзавод Сегодня 14:33 — Фондовый рынок

Фонд государственного имущества объявил проведение 9 ноября онлайн-аукциона в системе «Prozorro.Продажи» по приватизации Стадницкого места осуществления деятельности и хранения спирта ГП «Укрспирт», расположенного в Киевской, Полтавской, Черкасской и Житомирской областях.

Об этом говорится в сообщении фонда.

Стартовая цена спиртзавода — 28,9 млн гривен (без НДС), гарантийный взнос для участия в аукционе составляет 5,8 млн гривен.

Заявки для участия в электронном онлайн-аукционе принимаются до 8 ноября.

Общая площадь построек объекта — 6 964,4 кв. м, земельных участков — 22,8522 га.

Перечень имущества состоит из 25 наименований зданий и 510 единиц оборудования, движимого и другого имущества для осуществления деятельности.

Как сообщали «Українськi Новини», Кабинет Министров ускорил передачу госпредприятий в управление Фонда государственного имущества для последующей приватизации.

Українські Новини По материалам:

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