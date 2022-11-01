ФГИ выставил на приватизацию Стадницкий спиртзавод — Finance.ua
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ФГИ выставил на приватизацию Стадницкий спиртзавод

Фондовый рынок
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Фонд государственного имущества объявил проведение 9 ноября онлайн-аукциона в системе «Prozorro.Продажи» по приватизации Стадницкого места осуществления деятельности и хранения спирта ГП «Укрспирт», расположенного в Киевской, Полтавской, Черкасской и Житомирской областях.
Об этом говорится в сообщении фонда.
Стартовая цена спиртзавода — 28,9 млн гривен (без НДС), гарантийный взнос для участия в аукционе составляет 5,8 млн гривен.
Заявки для участия в электронном онлайн-аукционе принимаются до 8 ноября.
Общая площадь построек объекта — 6 964,4 кв. м, земельных участков — 22,8522 га.
Перечень имущества состоит из 25 наименований зданий и 510 единиц оборудования, движимого и другого имущества для осуществления деятельности.
Как сообщали «Українськi Новини», Кабинет Министров ускорил передачу госпредприятий в управление Фонда государственного имущества для последующей приватизации.
По материалам:
Українські Новини
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