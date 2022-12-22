Фейк о выплате помощи каждому украинцу от ЕС, чтобы пережить зиму — Finance.ua

Фейк о выплате помощи каждому украинцу от ЕС, чтобы пережить зиму Сегодня 10:14 — Личные финансы

В волынском сегменте Facebook распространили сообщения о том, что Европейский Союз якобы выделил большой бюджет в размере 600 миллионов долларов на выплаты украинцам, чтобы подготовиться к зиме. Дескать, с 9 по 15 декабря каждый гражданин может получить выплату в размере 13 280 гривен.

Как пишет Район.IN.UA со ссылкой на проект «Брехунець» — это фейк.

«Внимание! ЕС выделил большой бюджет в размере 600 млн долларов на выплаты украинцам, чтобы подготовиться к зиме. С 9 по 15 декабря каждый гражданин Украины может подать заявку на выплату в размере 13 280», — такой месседж распространяли среди волынян.

Добавили и так называемую подробную инструкцию, как получить эту «помощь».

Что оказалось на самом деле

Украина действительно получила очередную макрофинансовую помощь Европейского Союза. Однако сумма не 600 миллионов долларов, как отмечают в своем сообщении дезинформаторы, а 500 миллионов евро. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства финансов Украины. То есть манипуляторы использовали этот инфопривод для того, чтобы привлечь больше внимания украинцев. Ведь многие СМИ распространили информацию о том, что Европейский Союз предоставил Украине эти средства.

Фейкоделы отметили и сумму так называемой помощи — 13 280 гривен. В ходе проверки оказалось, что примерно такие средства может выплатить украинским беженцам агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

А именно, на сайте организации указано , что для дополнительной помощи к зимнему периоду УВКБ ООН продолжит предоставление многоцелевой денежной помощи всем новозарегистрированным в программе (2220 гривен в месяц на 1 человека, для покрытия базовых нужд во время зимы, максимально до 6 месяцев). То есть 2 220 гривен на 6 месяцев — 13 320 гривен.

Интересно и то, что средства выплачивают не всем гражданам, а только тем, кто в них больше нуждается и отвечает критериям:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с 24 февраля 2022 года;

население, пострадавшее в результате военных действий с 24 февраля 2022 года в таких областях, как Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская;

люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну из-за военных действий с 24 февраля 2022 года.

А также соответствующие одному или нескольким из следующих критериев уязвимости:

семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или более детьми младше 18 лет или с престарелыми людьми (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет один одинокий/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или человек пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания и т.п.);

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разлученными с родителями (документально подтверждены);

А еще те, кто не был зарегистрирован в УВКБ ООН ранее, а также не получал денежную помощь от других организаций. Лица, отвечающие критериям уязвимости, должны также соответствовать социально-экономическим критериям и иметь месячный доход менее 5400 гривен на одного члена семьи.

То есть можно заключить, что денежную помощь могут получить не все, ведь существуют определенные критерии, на кого она рассчитана.

Важно и то, что ссылки, опубликованные манипуляторами, ведут на телеграм-канал, название которого написано на русском. А обещанной инструкции традиционно нет. В чате канала часто можно встретить русскоязычные сообщения и похожую информацию о якобы «выплатах к Новому году».

Для того чтобы ввести в заблуждение доверчивых украинцев, дезинформаторы часто в своих сообщениях смешивают правду с ложью, чтобы человеку было труднее сориентироваться. А еще пользуются моментом. К примеру: в информационном пространстве появляется сообщение, которое у всех на слуху — Евросоюз предоставил Украине макрофинансовую помощь. Манипуляторы увеличивают численность своих телеграм-каналов, заманивая ложью о том, что якобы «деньги получит каждый украинец». Жонглируя международными пособиями, фейкоделы заманивают новых читателей в свои телеграм-каналы. Поэтому важно читать официальные источники и проверять информацию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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