Ferrari планирует переход на батарейки и уже строит завод по производству электромобилей — Finance.ua
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Ferrari планирует переход на батарейки и уже строит завод по производству электромобилей

Технологии&Авто
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Ferrari планирует переход на батарейки и уже строит завод по производству электромобилей
Ferrari планирует переход на батарейки и уже строит завод по производству электромобилей
Первый полностью электрический Ferrari выйдет на рынок после 2025 года, но компания уже строит завод, где его собирают.
По словам главного директора компании, он будет готов начать производство в июне 2024 года.
Кроме электромобилей новая площадка будет производить плагин-гибриды, компоненты трансмиссии и силовые агрегаты нового поколения.
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В настоящее время 35% продаж компании приходится на гибридные модели, такие как 296 GTB и SF90. Согласно плану развития бренда, к 2026 году электромобили и гибриды будут составлять 60% продаж, а к 2030 году — 80%.
Также к концу десятилетия Ferrari планирует стать компанией с нулевым уровнем выбросов СО2.
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Что касается электрификации модельной линейки, то, по словам топ-менеджера, плагин-гибридная версия может появиться у кроссовера Purosangue, премьера которого состоялась в конце мая. Модель предлагают с бензиновым мотором V12 мощностью 725 л.с. (716 Нм).
Но с появлением электромобилей Ferrari не планирует отказываться от плагин-гибридов.
Ожидается, что к 2030 году они будут составлять половину продаж всех электрифицированных моделей.
Также компания планирует как можно дольше хранить традиционные двигатели внутреннего сгорания, в том числе за счет электронного топлива.

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По материалам:
AvtoDream
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