Ferrari и Lamborghini ушли из России и перевели миллионы евро на гуманитарные проекты в Украине. — Finance.ua

Ferrari и Lamborghini ушли из России и перевели миллионы евро на гуманитарные проекты в Украине.

Сегодня 07:05 — Фондовый рынок

Ferrari и Lamborghini ушли из России и перевели миллионы евро на гуманитарные проекты в Украине.

Следом за британскими и немецкими производителями автомобилей luxary-класса о своей поддержке Украине объявили итальянские бренды. Ferrari и Lamborghini не только сообщили о прекращении деятельности в России, но и о миллионных пожертвованиях в поддержку Украины.

«Ferrari вместе со всеми в Украине, кто пострадал от этого гуманитарного кризиса, — заявил генеральный директор компании Бенедетто Винья. — Хотя мы надеемся на скорейшее возвращение к диалогу и мирное решение, мы не можем оставаться безучастными к бедствиям всех пострадавших. К ним обращены наши мысли и поддержка. Мы предоставим небольшую помощь организациям, способствующим облегчению ситуации».

Легендарный производитель спорткаров и самая титулованная команда «Формулы-1» уже перевела 1 миллион евро на международные гуманитарные проекты Красного Креста и ООН, работающие в Украине.

«Кроме того, учитывая текущую ситуацию, Ferrari приняла решение временно остановить производство автомобилей для российского рынка до дальнейшего уведомления. Мы будем и дальше внимательно следить за ситуацией и всегда будем соблюдать все правила, положения и санкции» — подчеркнул синьор Винья.

Перечисленные средства пойдут на международные гуманитарные проекты, направленные на помощь жителям Украины и итальянские инициативы по приему украинских беженцев.

«Мы глубоко расстроены событиями в Украине и с серьезной тревогой наблюдаем за ситуацией. Компания готовит пожертвование в фонд ООН по оказанию помощи беженцам, говорится в официальном заявлении компании Lamborghini. — Деньги будут направлены непосредственно UNHCR — агентству ООН по делам беженцев, работающему в Украине с 2014 года. В свете сложившейся ситуации деловые отношения с россией временно остановлены. Lamborghini надеется на скорейшее окончание боевых действий и возвращение к дипломатии».

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