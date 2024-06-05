Ferrari готовит мощный гиперкар Twin-Turbo V6 — Finance.ua

Ferrari готовит мощный гиперкар Twin-Turbo V6 Сегодня 03:45 — Технологии&Авто

Ferrari готовит мощный гиперкар Twin-Turbo V6

Ferrari активно тестирует замену легендарного LaFerrari — гиперкар F250. Этот новый автомобиль, оснащенный турбированным V6, был замечен на дорогах у завода Ferrari в Маранелло.

Ожидается, что официальная премьера F250 состоится осенью и станет моделью 2025 года. Этот гиперкар обещает превзойти своего предшественника LaFerrari, дебютировавшего в 2013 году как первый гибридный автомобиль марки.

Новый F250 будет оснащен турбированным 3,0-литровым двигателем V6, аналогичным использованному в гоночном Ferrari 499P, победившему в 24-часовой гонке Ле-Ман. В моделях 296 GTB и GTS этот двигатель выдает 654 лошадиные силы при 8000 оборотах в минуту, а с электромотором общая мощность может достигать 819 лошадиных сил. Аэродинамический дизайн F250 включает в себя S-канал в капоте, что улучшает прижимную силу и снижает сопротивление.

Наклейки на прототипе указывают на наличие гибридной системы, возможно, системы рекуперации энергии, аналогичной той, что использовалась в гоночном 499P. Это позволит F250 стать еще быстрее на треке Fiorano. Ferrari может отдать предпочтение гибриду ERS вместо подключаемого гибрида, чтобы уменьшить вес автомобиля и улучшить его управляемость.

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F250 обещает быть легким и мощным гиперкаром, готовым к новым рекордам. С учетом успеха, Mercedes-AMG ONE Ferrari использует свои гоночные технологии для создания нового уровня производительности и инноваций. Ожидается, что F250 станет новой вехой в истории гиперкаров, сочетая потрясающую мощь с передовыми технологиями.

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