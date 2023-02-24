Female Freedom Forum ㅡ благотворительный форум для тех, кто инвестирует в ценные бумаги и победу Украины — Finance.ua

Female Freedom Forum ㅡ благотворительный форум для тех, кто инвестирует в ценные бумаги и победу Украины Сегодня 12:36 — Личные финансы

Female Freedom Forum ㅡ благотворительный форум для тех, кто инвестирует в ценные бумаги и победу Украины

4 марта в онлайн- и оффлайн-форматах. Наши коллеги из портала «Минфин» и «Биржевой университет» приглашают на первый масштабный благотворительный инвестиционный женский форум Female Freedom Forum , который состоится

Финансовые эксперты, специалисты по развитию личного бренда и звездные гости поделятся с участниками форума своим опытом инвестирования и расскажут:

как инвесторам удалось заработать на ценных бумагах в 2022 году;

какие тренды доминируют на фондовом рынке в 2023 году;

как инвестировать в кризис и без стабильного дохода;

как накопить финансовую подушку для ребенка;

как правильно и следует ли развивать личный бренд инвестора;

как мы инвестируем в свое будущее через поддержку ВСУ и Украины.

🎤 Кейсами и советами будут делиться:

Юлия Баткалова , учредитель школы финансов «BY finance», инвестор, финансовый эксперт программы «Ранок вдома»;

, учредитель школы финансов «BY finance», инвестор, финансовый эксперт программы «Ранок вдома»; Алина Шух , финансовый советник, соучредитель компании SMART, чемпионка и рекордсменка мира U20 по легкой атлетике;

, финансовый советник, соучредитель компании SMART, чемпионка и рекордсменка мира U20 по легкой атлетике; Евгений Таллер , CEO инфлуенсер-маркетинг агентства WhyNot? Enot, ресторатор, участник списка Forbes «30 до 30»;

, CEO инфлуенсер-маркетинг агентства WhyNot? Enot, ресторатор, участник списка Forbes «30 до 30»; Роберт Ли , инвестиционный эксперт по фондовому рынку США, автор и лектор курсов «Биржевого университета»;

, инвестиционный эксперт по фондовому рынку США, автор и лектор курсов «Биржевого университета»; Умида Самоенко , инвестор, основатель онлайн-школы FinUp, эксперт по инвестициям и финансовой грамотности;

, инвестор, основатель онлайн-школы FinUp, эксперт по инвестициям и финансовой грамотности; Ксения Губанова , сертифицированный эксперт по финансам, инвестор, основатель онлайн-школы «Be Investor»;

, сертифицированный эксперт по финансам, инвестор, основатель онлайн-школы «Be Investor»; Лилия Ребрик , телеведущая, актриса, учредитель благотворительного фонда «Фонд Лилии Ребрик», инфлуенсер;

, телеведущая, актриса, учредитель благотворительного фонда «Фонд Лилии Ребрик», инфлуенсер; Ирина Гуцал , директор МБФ «Украинская Биржа Благотворительности», руководитель благотворительной платформы dobro.ua;

, директор МБФ «Украинская Биржа Благотворительности», руководитель благотворительной платформы dobro.ua; Ксения Драганюк, телеведущая, журналистка, соучредитель ОО «Землячки», автор проекта «Zemliachky. Ukrainian Front».

Стоимость входа на событие — благотворительный донат на сумму от 200 гривен. Собранные средства будут перечислены в поддержку детей и женщин, пострадавших от полномасштабного вторжения россии в Украину.

📌 Участие в благотворительном форуме можно принять онлайн или оффлайн в Киеве. Количество мест ограничено!

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