Female Freedom Forum ㅡ благотворительный форум для тех, кто инвестирует в ценные бумаги и победу Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Female Freedom Forum ㅡ благотворительный форум для тех, кто инвестирует в ценные бумаги и победу Украины

Личные финансы
67
Female Freedom Forum ㅡ благотворительный форум для тех, кто инвестирует в ценные бумаги и победу Украины
Female Freedom Forum ㅡ благотворительный форум для тех, кто инвестирует в ценные бумаги и победу Украины
Наши коллеги из портала «Минфин» и «Биржевой университет» приглашают на первый масштабный благотворительный инвестиционный женский форум Female Freedom Forum, который состоится 4 марта в онлайн- и оффлайн-форматах.
Финансовые эксперты, специалисты по развитию личного бренда и звездные гости поделятся с участниками форума своим опытом инвестирования и расскажут:
  • как инвесторам удалось заработать на ценных бумагах в 2022 году;
  • какие тренды доминируют на фондовом рынке в 2023 году;
  • как инвестировать в кризис и без стабильного дохода;
  • как накопить финансовую подушку для ребенка;
  • как правильно и следует ли развивать личный бренд инвестора;
  • как мы инвестируем в свое будущее через поддержку ВСУ и Украины.
🎤 Кейсами и советами будут делиться:
  • Юлия Баткалова, учредитель школы финансов «BY finance», инвестор, финансовый эксперт программы «Ранок вдома»;
  • Алина Шух, финансовый советник, соучредитель компании SMART, чемпионка и рекордсменка мира U20 по легкой атлетике;
  • Евгений Таллер, CEO инфлуенсер-маркетинг агентства WhyNot? Enot, ресторатор, участник списка Forbes «30 до 30»;
  • Роберт Ли, инвестиционный эксперт по фондовому рынку США, автор и лектор курсов «Биржевого университета»;
  • Умида Самоенко, инвестор, основатель онлайн-школы FinUp, эксперт по инвестициям и финансовой грамотности;
  • Ксения Губанова, сертифицированный эксперт по финансам, инвестор, основатель онлайн-школы «Be Investor»;
  • Лилия Ребрик, телеведущая, актриса, учредитель благотворительного фонда «Фонд Лилии Ребрик», инфлуенсер;
  • Ирина Гуцал, директор МБФ «Украинская Биржа Благотворительности», руководитель благотворительной платформы dobro.ua;
  • Ксения Драганюк, телеведущая, журналистка, соучредитель ОО «Землячки», автор проекта «Zemliachky. Ukrainian Front».
Стоимость входа на событие — благотворительный донат на сумму от 200 гривен. Собранные средства будут перечислены в поддержку детей и женщин, пострадавших от полномасштабного вторжения россии в Украину.
📌 Участие в благотворительном форуме можно принять онлайн или оффлайн в Киеве. Количество мест ограничено!

Подробная программа и регистрация на форум

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.