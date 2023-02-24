Female Freedom Forum ㅡ благотворительный форум для тех, кто инвестирует в ценные бумаги и победу Украины — Finance.ua

Female Freedom Forum ㅡ благотворительный форум для тех, кто инвестирует в ценные бумаги и победу Украины
Наши коллеги из портала «Минфин» и «Биржевой университет» приглашают на первый масштабный благотворительный инвестиционный женский форум Female Freedom Forum, который состоится 4 марта в онлайн- и оффлайн-форматах.
Финансовые эксперты, специалисты по развитию личного бренда и звездные гости поделятся с участниками форума своим опытом инвестирования и расскажут:
- как инвесторам удалось заработать на ценных бумагах в 2022 году;
- какие тренды доминируют на фондовом рынке в 2023 году;
- как инвестировать в кризис и без стабильного дохода;
- как накопить финансовую подушку для ребенка;
- как правильно и следует ли развивать личный бренд инвестора;
- как мы инвестируем в свое будущее через поддержку ВСУ и Украины.
🎤 Кейсами и советами будут делиться:
- Юлия Баткалова, учредитель школы финансов «BY finance», инвестор, финансовый эксперт программы «Ранок вдома»;
- Алина Шух, финансовый советник, соучредитель компании SMART, чемпионка и рекордсменка мира U20 по легкой атлетике;
- Евгений Таллер, CEO инфлуенсер-маркетинг агентства WhyNot? Enot, ресторатор, участник списка Forbes «30 до 30»;
- Роберт Ли, инвестиционный эксперт по фондовому рынку США, автор и лектор курсов «Биржевого университета»;
- Умида Самоенко, инвестор, основатель онлайн-школы FinUp, эксперт по инвестициям и финансовой грамотности;
- Ксения Губанова, сертифицированный эксперт по финансам, инвестор, основатель онлайн-школы «Be Investor»;
- Лилия Ребрик, телеведущая, актриса, учредитель благотворительного фонда «Фонд Лилии Ребрик», инфлуенсер;
- Ирина Гуцал, директор МБФ «Украинская Биржа Благотворительности», руководитель благотворительной платформы dobro.ua;
- Ксения Драганюк, телеведущая, журналистка, соучредитель ОО «Землячки», автор проекта «Zemliachky. Ukrainian Front».
Стоимость входа на событие — благотворительный донат на сумму от 200 гривен. Собранные средства будут перечислены в поддержку детей и женщин, пострадавших от полномасштабного вторжения россии в Украину.
📌 Участие в благотворительном форуме можно принять онлайн или оффлайн в Киеве. Количество мест ограничено!
Подробная программа и регистрация на форум
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