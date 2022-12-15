Федрезерв США повысил ставки до максимума с 2007 года — Finance.ua

Федрезерв США повысил ставки до максимума с 2007 года Сегодня 10:13

Федрезерв США повысил ставки до максимума с 2007 года

Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов до целевого диапазона от 4,25 до 4,5%.

Об этом сообщает Bloomberg

Повышение ставки на 50 б.п. означает ожидаемое замедления темпов повышения процентных ставок. В то же время стоимость заимствований, которая сейчас самая высокая с 2007 года, вырастет больше, чем ожидают инвесторы, поскольку центральные банки стремятся обеспечить дальнейшее замедление инфляции.

Чиновники прогнозируют, что ставки в следующем году достигнут 5,1%, согласно их среднему прогнозу, прежде чем будут снижены до 4,1% в 2024 году — до более высокого уровня, чем отмечалось ранее.

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Такие «жесткие» прогнозы могут потрясти финансовые рынки, где спекуляции на тему того, что ФРС в скором времени приостановит повышение ставок, способствовали облегчению финансовых условий.

«Комитет ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным для достижения позиции монетарной политики, которая достаточно ограничительной, чтобы со временем вернуть инфляцию до 2%», — говорится в заявлении Комитета по открытым рынкам.

Это решение следует за четырьмя последовательными повышениями ставок на 75 базисных пунктов, которые повысили ставки самыми быстрыми темпами с 1980-х годов.

С момента поднятия ставок с почти нулевого уровня в марте, ФРС активно продолжил такую политику для сдерживания инфляции, надеясь, что Федрезерв сможет обеспечить «мягкую посадку», которая позволит избежать рецессии.

Економічна Правда По материалам:

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