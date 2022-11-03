Федрезерв США повысил базовую ставку в шестой раз с начала года — Finance.ua

Федрезерв США повысил базовую ставку в шестой раз с начала года Сегодня 15:15 — Кредит&Депозит

Федрезерв США повысил базовую ставку в шестой раз с начала года

Федеральная резервная система США в четвертый раз подряд повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3,75-4% годовых.

Как отмечает Reuters , этот уровень ставок самый высокий с начала 2008 года.

В то же время ФРС сигнализировала о том, что вероятное дальнейшее повышение ставок в будущем будет осуществляться меньшими шагами, чтобы учесть «кумулятивное усиление денежно-кредитной политики».

В новом заявлении ФРС констатировала, что влияние повышения процентных ставок еще не до конца реализовано, поскольку денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию с определенным временным лагом.

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В то же время ФРС признает широкую дискуссию, возникшую вокруг усиления денежно-кредитной политики, ее влияния на экономику США и мировую экономику, а также опасность того, что длительное повышение ставок может стать причиной стресса для финансовой системы или спровоцировать рецессию.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на опрошенных экономистов писал , что Федеральная резервная система США в среду в четвертый раз подряд на 75 базисных пунктов повысит процентную ставку, но откроет двери для будущего замедления жесткости своей политики.

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НВ По материалам:

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