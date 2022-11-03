Федрезерв США повысил базовую ставку в шестой раз с начала года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Федрезерв США повысил базовую ставку в шестой раз с начала года

Кредит&Депозит
42
Федрезерв США повысил базовую ставку в шестой раз с начала года
Федрезерв США повысил базовую ставку в шестой раз с начала года
Федеральная резервная система США в четвертый раз подряд повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3,75-4% годовых.
Как отмечает Reuters, этот уровень ставок самый высокий с начала 2008 года.
В то же время ФРС сигнализировала о том, что вероятное дальнейшее повышение ставок в будущем будет осуществляться меньшими шагами, чтобы учесть «кумулятивное усиление денежно-кредитной политики».
В новом заявлении ФРС констатировала, что влияние повышения процентных ставок еще не до конца реализовано, поскольку денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию с определенным временным лагом.
Читайте также
В то же время ФРС признает широкую дискуссию, возникшую вокруг усиления денежно-кредитной политики, ее влияния на экономику США и мировую экономику, а также опасность того, что длительное повышение ставок может стать причиной стресса для финансовой системы или спровоцировать рецессию.
Место для вашей рекламы
Напомним, ранее Reuters со ссылкой на опрошенных экономистов писал, что Федеральная резервная система США в среду в четвертый раз подряд на 75 базисных пунктов повысит процентную ставку, но откроет двери для будущего замедления жесткости своей политики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.