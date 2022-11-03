Федрезерв США повысил базовую ставку в шестой раз с начала года — Finance.ua

Федрезерв США повысил базовую ставку в шестой раз с начала года
Федеральная резервная система США в четвертый раз подряд повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3,75-4% годовых.
Как отмечает Reuters, этот уровень ставок самый высокий с начала 2008 года.
В то же время ФРС сигнализировала о том, что вероятное дальнейшее повышение ставок в будущем будет осуществляться меньшими шагами, чтобы учесть «кумулятивное усиление денежно-кредитной политики».
В новом заявлении ФРС констатировала, что влияние повышения процентных ставок еще не до конца реализовано, поскольку денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию с определенным временным лагом.
В то же время ФРС признает широкую дискуссию, возникшую вокруг усиления денежно-кредитной политики, ее влияния на экономику США и мировую экономику, а также опасность того, что длительное повышение ставок может стать причиной стресса для финансовой системы или спровоцировать рецессию.
Напомним, ранее Reuters со ссылкой на опрошенных экономистов писал, что Федеральная резервная система США в среду в четвертый раз подряд на 75 базисных пунктов повысит процентную ставку, но откроет двери для будущего замедления жесткости своей политики.
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