Федрезерв США «четко нацелен» на возвращение инфляции к 2% — Finance.ua

Федрезерв США «четко нацелен» на возвращение инфляции к 2%

Сегодня 20:41

Федеральная резервная система (ФРС) считает одной из своих главных задач замедление инфляции в США, достигшую максимума за 40 лет, заявил глава Федрезерва Джером Пауэлл на мероприятии центробанка в Вашингтоне, посвященном роли доллара в мировой экономике.

«Я и мои коллеги четко нацелены на возвращение инфляции к нашему целевому показателю в 2%, — цитирует Пауэлла агентство Bloomberg. — Приверженность Федрезерва к задаче поддерживать ценовую стабильность обеспечивает всеобщее доверие к доллару как средству сохранения капитала».

В среду ФРС повысила ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, что явилось самым сильным подъемом ставки с 1994 года. В ходе пресс-конференции по итогам заседания Пауэлл не исключил возможности аналогичного повышения и в июле. Руководители Федрезерва в среднем прогнозируют, что уровень ставки вырастет до 3,4% к декабрю этого года и достигнет 3,8% к концу следующего года.

Также Пауэлл отметил, что способность Федрезерва выполнить свою двойную задачу — способствовать максимальной занятости и ценовой стабильности — зависит от ситуации на финансовых рынках.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.