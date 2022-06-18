Федрезерв США «четко нацелен» на возвращение инфляции к 2% — Finance.ua
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Федрезерв США «четко нацелен» на возвращение инфляции к 2%

Сегодня 20:41
28
Федеральная резервная система (ФРС) считает одной из своих главных задач замедление инфляции в США, достигшую максимума за 40 лет, заявил глава Федрезерва Джером Пауэлл на мероприятии центробанка в Вашингтоне, посвященном роли доллара в мировой экономике.
«Я и мои коллеги четко нацелены на возвращение инфляции к нашему целевому показателю в 2%, — цитирует Пауэлла агентство Bloomberg. — Приверженность Федрезерва к задаче поддерживать ценовую стабильность обеспечивает всеобщее доверие к доллару как средству сохранения капитала».
В среду ФРС повысила ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, что явилось самым сильным подъемом ставки с 1994 года. В ходе пресс-конференции по итогам заседания Пауэлл не исключил возможности аналогичного повышения и в июле. Руководители Федрезерва в среднем прогнозируют, что уровень ставки вырастет до 3,4% к декабрю этого года и достигнет 3,8% к концу следующего года.
Также Пауэлл отметил, что способность Федрезерва выполнить свою двойную задачу — способствовать максимальной занятости и ценовой стабильности — зависит от ситуации на финансовых рынках.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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