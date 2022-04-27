Федоров уверен, что Meta в скором времени откроет офис в Украине — Finance.ua
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Федоров уверен, что Meta в скором времени откроет офис в Украине

Сегодня 10:50Фондовый рынок
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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров оценил возможность открытия офиса Meta (ранее Facebook) в Украине. По его мнению, это может произойти в ближайшее время.
Об этом он поведал в интервью.
«Поверьте, я начинаю и заканчиваю каждый разговор с ними именно по этому вопросу. Уверен, что это (открытие офиса Meta в Украине — ред.) вскоре произойдет», — сказал Федоров.
Напомним, недавно в компании Meta заявили, что усилят меры по борьбе с дезинформацией Кремля о войне с Украиной.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: РБК-Україна
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