Федоров уверен, что Meta в скором времени откроет офис в Украине — Finance.ua

Федоров уверен, что Meta в скором времени откроет офис в Украине

Сегодня 10:50 — Фондовый рынок

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров оценил возможность открытия офиса Meta (ранее Facebook) в Украине. По его мнению, это может произойти в ближайшее время.

Об этом он поведал в интервью.

«Поверьте, я начинаю и заканчиваю каждый разговор с ними именно по этому вопросу. Уверен, что это (открытие офиса Meta в Украине — ред.) вскоре произойдет», — сказал Федоров.

Напомним, недавно в компании Meta заявили, что усилят меры по борьбе с дезинформацией Кремля о войне с Украиной.

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