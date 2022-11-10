Федоров предлагает бизнесу поделиться с операторами связи доступом к генераторам — Finance.ua

Федоров предлагает бизнесу поделиться с операторами связи доступом к генераторам Сегодня 12:45 — Энергетика

Федоров предлагает бизнесу поделиться с операторами связи доступом к генераторам

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров предлагает бизнесу, готовому поделиться с операторами связи доступом к генераторам, обратиться в министерство.

Об этом Федоров написал в Telegram.

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"Генераторы помогают мобильным операторам работать во время блэкаута, чтобы люди были на связи. Но их недостаточно, чтобы обеспечить каждую базовую станцию резервным питанием. Чтобы решить это, можно объединить усилия с другим бизнесом, работающим рядом.

К примеру, вы руководитель торгового или офисного центра и используете стационарный промышленный генератор. Операторы могут подключить к нему базовую станцию, находящуюся поблизости. Тогда во время блэкаута жители вокруг смогут позвонить близким или в экстренные службы, — написал министр.

Бизнесу, готовому поделиться генератором с мобильными операторами, советуют написать на почту hello@thedigital.gov.ua.

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Економічна Правда По материалам:

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