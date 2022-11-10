Федоров предлагает бизнесу поделиться с операторами связи доступом к генераторам — Finance.ua
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Федоров предлагает бизнесу поделиться с операторами связи доступом к генераторам

Энергетика
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Федоров предлагает бизнесу поделиться с операторами связи доступом к генераторам
Федоров предлагает бизнесу поделиться с операторами связи доступом к генераторам
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров предлагает бизнесу, готовому поделиться с операторами связи доступом к генераторам, обратиться в министерство.
Об этом Федоров написал в Telegram.
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"Генераторы помогают мобильным операторам работать во время блэкаута, чтобы люди были на связи. Но их недостаточно, чтобы обеспечить каждую базовую станцию резервным питанием. Чтобы решить это, можно объединить усилия с другим бизнесом, работающим рядом.
К примеру, вы руководитель торгового или офисного центра и используете стационарный промышленный генератор. Операторы могут подключить к нему базовую станцию, находящуюся поблизости. Тогда во время блэкаута жители вокруг смогут позвонить близким или в экстренные службы, — написал министр.
Бизнесу, готовому поделиться генератором с мобильными операторами, советуют написать на почту hello@thedigital.gov.ua.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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