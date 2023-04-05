Федоров оценил экономический эффект от введения е-больничных — Finance.ua

Федоров оценил экономический эффект от введения е-больничных Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Федоров оценил экономический эффект от введения е-больничных

Украинцы уже сгенерировали более 13,6 миллионов электронных больничных. Экономический эффект, полученный в результате внедрения этого инструмента, оценивается в около 4 млрд грн.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время презентации Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы.

«Несколько лет назад мы совместно с Министерством здравоохранения запустили электронные больничные. Мы оцениваем в 4 млрд грн экономический эффект, полученный в результате этой реформы. Сейчас уже сгенерировано 13,6 млн е-больничных. То есть сейчас купить такой больничный невозможно, раньше — это была большая коррупционная схема», — отметил глава Минцифры.

Напомним, с 1 октября 2021 года Украина полностью перешла на е-больничные. Вместо больничного листа теперь врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности. На его основании формируется е-больничный в Электронном реестре листков нетрудоспособности с учетом данных в Реестре застрахованных лиц.

Соответствующую информацию можно посмотреть в личном кабинете застрахованного лица на портале Пенсионного фонда.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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