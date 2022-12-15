Федеральная резервная система США повысила ставки до максимума с 2007 года — Finance.ua

Федеральная резервная система США повысила ставки до максимума с 2007 года Сегодня 17:21

Комитет Федеральной резервной системы США (ФРС) повысил базовую ставку на 50 базисных пунктов — до целевого диапазона от 4,25% до 4,5%, что является максимумом с 2007 года.

Об этом говорится в пресс-релизе американского ведомства.

«Комитет стремится достичь максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил повысить целевой диапазон для федеральных фондов от 4,25 до 4,5%. Комитет ожидает, что текущее повышение целевого диапазона будет уместным для достижения позиции денежно-кредитной политики, достаточно ограничительной, чтобы со временем вернуть инфляцию к 2%», — заявили в ФРС.

Отмечается, что война россии против Украины вызывает огромные человеческие и экономические трудности. «Война и связанные с ней события способствуют росту инфляции и негативно влияют на мировую экономическую деятельность», — добавили в ведомстве.

По данным Yahoo Finance, текущее повышение базовой ставки достигло наивысшего уровня с 2007 года, в то же время в ФРС предполагают, что в 2023 году произойдут новые повышения ставок. В текущем году ФРС повысил базовую ставку на 4,25%.

При этом повышение ставки на 50 базисных пунктов в среду действительно означало замедление по сравнению с недавними темпами повышения ставок ФРС, поскольку Центральный банк США повышал ставки на 75 базисных пунктов на каждом из четырех предыдущих заседаний.

Как сообщал Укринформ, рынок труда в США демонстрирует признаки стабилизации вопреки ожиданиям: в течение ноября появилось 263 тыс. новых рабочих мест, в октябре — 284 тыс.

Укрінформ По материалам:

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