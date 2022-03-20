ФАО выделит $50 млн помощи сельскому населению Украины — Finance.ua
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ФАО выделит $50 млн помощи сельскому населению Украины

Сегодня 11:36Казна и Политика
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Война в Украине сказывается на продовольственной безопасности наиболее уязвимых сельских домохозяйств.
Об этом идет речь в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Как ожидается, конфликт коснется 18 млн человек, в том числе до 6,7 млн ​​человек станут новыми внутренне перемещенными лицами.
«Для сельских сообществ конфликт приводит к крупномасштабному перемещению, усложняя существующие проблемы и уничтожая сельскохозяйственные средства мелких фермеров», — говорится в сообщении.
По прогнозам, кризис коснется сельского населения во всех регионах Украины.
ФАО разработала План быстрого реагирования, рассчитанный на март-май 2022 года, в рамках которого планируется выделить помощь в размере $50 млн для 240 тыс. сельского населения Украины.
Уточняется, что организация будет корректировать адресность помощи с учетом меняющейся ситуации, анализа ранее существующих проблем и результатов быстрой оценки потребностей.
При оказании помощи ФАО намерено поддержать мелких фермеров по всей стране, которые решили остаться, в том числе внутренне перемещенных лиц и принимающих семей, которые намерены обрабатывать свои поля, спасать свой скот и производить продукты питания.
По материалам: AgroPortal.ua
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