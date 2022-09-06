ФАО прогнозирует сокращение мирового производства зерна на 17,2 млн тонн — Finance.ua

ФАО прогнозирует сокращение мирового производства зерна на 17,2 млн тонн Сегодня 07:48 — Аграрный рынок

Постоянная засуха в странах северного полушария привела к значительному сокращению производства зерновых на 2022 год.

Об этом говорится в отчете ФАО.

Мировое производство зерновых в 2022 году было снижено на 17,2 млн тонн по сравнению с предыдущим отчетом, опубликованным в июле, и в настоящее время ожидается снижение на 1,4% (38,9 млн тонн) годовом исчислении.

Основная часть пересмотра в сторону снижения в этом месяце касается фуражного зерна: прогноз мирового производства составляет 1 483 млн тонн, что на 17,9 млн тонн ниже, чем ожидалось в июле, и на 1,8% (26,8 млн тонн) ниже, чем в 2021 году.

Ожидаемое снижение преимущественно связано с производством кукурузы в Европейском Союзе, где исключительно жаркие и сухие погодные условия, преобладавшие с конца весны, по оценкам, снизили урожайность на 16 процентов по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет. Перспективы производства кукурузы в Соединенных Штатах Америки несколько ухудшаются, в основном из-за неблагоприятных погодных условий на Среднем Западе, ограничивающих перспективы урожайности.

Дефицит осадков также повлиял на ожидаемую урожайность ячменя и сорго в Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки, что значительно подкрепляет прогнозы глобального производства обеих зерновых культур. Это снижение более чем компенсирует пересмотр прогнозов производства кукурузы в сторону повышения, основанный на повышении ожиданий урожайности в Аргентине и Украине, где производство по-прежнему сокращается на 38 процентов в годовом исчислении.

Напротив, прогноз мирового производства пшеницы в 2022 году был повышен на 6,7 млн ​​тонн в этом месяце и теперь должен достичь 777 млн ​​тонн, что лишь несколько ниже уровня производства 2021 года. Улучшение прогноза во многом связано с благоприятными погодными условиями в Канаде и Соединенных Штатах Америки, улучшающими перспективы урожайности и укрепляющими ожидания возобновления производства в 2022 году, а также в российской федерации. где производство пшеницы в настоящее время, вероятно, достигнет исторического максимума, поскольку продолжающаяся благоприятная погода поддержала ожидание урожайности ярового урожая.

Недавно опубликованные официальные оценки также указывают на более высокий, чем ожидалось, объем производства в Китае. И наоборот, продолжающийся дефицит осадков на большей части территории Европейского Союза повлиял на производство пшеницы, которое в этом месяце было умеренно сокращено.

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