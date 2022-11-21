Фантомные патрули могут возвратиться на украинские дороги — Finance.ua
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Фантомные патрули могут возвратиться на украинские дороги

Технологии&Авто
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В Украине хотят ужесточить контроль за соблюдением ПДД.
Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в ходе дискуссии «Безопасность дорожного движения: победы и новые вызовы во время войны».
По его словам, за 10 месяцев 2022 года на украинских дорогах зафиксировано 14 622 ДТП с пострадавшими, в которых погиб 2161 человек и 18 261 травмирован. При этом он добавил, что статистика аварий неполная, ведь нередко водители не регистрируют ДТП и пользуются европротоколом.
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В полиции считают, что в Украине следует вернуть штрафные баллы за нарушение ПДД. Дело в том, что штрафы не всегда являются эффективным средством сдерживания нарушителей.
Кроме того, правоохранители планируют расширять сеть камер автофиксации и вернуть на дороги так называемые фантомные патрули — полицейские машины без опознавательных знаков, которые способны измерить скорость других транспортных средств в движении.

Справка Finance.ua:

  • напомним, фантомные патрули — полицейские автомобили без каких-либо опознавательных знаков. Они оснащены специальным оборудованием и способны измерить скорость автомобилей в движении;
  • сейчас в скрытом режиме патрулируют всего четыре «Фантома» — кроссоверы Skoda Kodiaq;
  • один «фантом» может отслеживать одновременно до 50 машин как в попутном, так и во встречном направлении. Система работает в полностью автоматическом режиме, а нарушителю затем поступает копия постановления о наложении штрафа.
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По материалам:
MMR
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