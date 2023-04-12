Фактические темпы роста цен в марте были ниже траектории прогноза НБУ — Finance.ua

Фактические темпы роста цен в марте были ниже траектории прогноза НБУ Сегодня 14:35 — Фондовый рынок

Фактические темпы роста цен в марте были ниже траектории прогноза Национального банка.

Об этом говорится в сообщении НБУ

Стремительное снижение инфляции связано со значительным предложением продовольствия и горючего, лучшей ситуацией в энергетике, улучшением инфляционных ожиданий и благоприятной ситуацией в наличном сегменте валютного рынка.

В то же время замедление инфляции также в основном объясняется эффектами базы сравнения в прошлом году.

Подорожание обработанных продовольственных товаров существенно замедлилось (до 23,5% г/г).

Как и в феврале, это в значительной степени объясняется лучшей, чем ожидалось, ситуацией в энергетике.

Так, более низкими темпами росли цены на хлеб и мучные изделия, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и консервы.

В условиях достаточного предложения на внутреннем рынке и снижения экспортных цен медленнее росла стоимость молочных продуктов и подсолнечного масла.

Улучшение курсовых ожиданий, в том числе на фоне укрепления наличного курса гривны, способствовало снижению темпов подорожания импортных продуктов.

Рост цен на непродовольственные товары также существенно замедлился (18,8% г/г).

С одной стороны, такая динамика была ожидаемой из-за эффектов базы сравнения прошлого года.

Кроме того, благодаря улучшению курсовых и инфляционных ожиданий, медленнее росли цены на товары личного ухода, одежду и обувь, электронику, фармацевтические товары, мебель, бытовую технику, автомобили.

Темпы роста стоимости услуг почти не изменились (15,4% г/г).

Туристические услуги, услуги общепита и гостиниц, а также аренда дорожали медленнее.

Это может объясняться улучшением ситуации с энергоснабжением, более слабым спросом и эффектами высокой базы сравнения, сформированными масштабным перемещением населения в начале полномасштабного вторжения.

Зато скорее росла стоимость медицинских, страховых, ветеринарных, телекоммуникационных услуг и услуг салонов красоты — под влиянием увеличения расходов и меньшего предложения на фоне постепенного восстановления спроса.

Также, учитывая сохранение высокого спроса, ускорилось подорожание услуг электриков и сантехников.

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Українські Новини По материалам:

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