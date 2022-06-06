Facebook Messenger для Android и iPhone получит новую функцию — Finance.ua

Facebook Messenger для Android и iPhone получит новую функцию

Facebook Messenger для Android и iPhone получит новую функцию

Facebook Messenger получает важную функцию для своих пользователей. Теперь приложение будет иметь собственную вкладку звонков, чтобы ускорить процесс аудио- и видеозвонков со своими друзьями и семьей.

Эта функция постепенно распространяется на пользователей операционных систем iOS/iPadOS и Android. А это значит, что не все пользователи Messenger сразу смогут найти эту вкладку в приложении. Если она уже сейчас доступна, она будет расположена между вкладками Чаты и Люди на нижней панели программы.

Ранее, в марте этого года, компания Meta добавила в Facebook Messenger некоторые ярлыки, похожие на те, что есть у Slack. Например, пользователи могут ввести @, чтобы отметить определенного человека в чате. Они могут ввести @everyone и привлечь внимание всех в чате. А вот /silent, наоборот, позволяет вам посылать кому-то сообщение без уведомления.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.