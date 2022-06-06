Facebook Messenger для Android и iPhone получит новую функцию — Finance.ua

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Facebook Messenger для Android и iPhone получит новую функцию

Сегодня 02:54Технологии&Авто
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Facebook Messenger для Android и iPhone получит новую функциюFacebook Messenger для Android и iPhone получит новую функцию
Facebook Messenger получает важную функцию для своих пользователей. Теперь приложение будет иметь собственную вкладку звонков, чтобы ускорить процесс аудио- и видеозвонков со своими друзьями и семьей.
Эта функция постепенно распространяется на пользователей операционных систем iOS/iPadOS и Android. А это значит, что не все пользователи Messenger сразу смогут найти эту вкладку в приложении. Если она уже сейчас доступна, она будет расположена между вкладками Чаты и Люди на нижней панели программы.
Ранее, в марте этого года, компания Meta добавила в Facebook Messenger некоторые ярлыки, похожие на те, что есть у Slack. Например, пользователи могут ввести @, чтобы отметить определенного человека в чате. Они могут ввести @everyone и привлечь внимание всех в чате. А вот /silent, наоборот, позволяет вам посылать кому-то сообщение без уведомления.
По материалам: Pingvin Pro
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