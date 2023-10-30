Facebook и Instagram запускают подписку без рекламы — по цене от 10 евро в месяц Сегодня 20:29 — Технологии&Авто

Facebook и Instagram запускают подписку без рекламы — по цене от 10 евро в месяц

Услуга доступна клиентам из Европы и обойдется в 10 евро в месяц для веб-версии и в 13 евро в месяц для устройств iOS и Android (с учетом комиссии платформ).

Как и предполагалось, Meta запускает новую подписку в странах ЕС, которая может избавить пользователей Facebook и Instagram от назойливой рекламы на платформах. Таким образом, компания пытается выполнить требования по конфиденциальности (а именно сбору данных для таргета рекламы), предусмотренные Законом о цифровых рынках и Общим регламентом о защите данных.

«Мы уважаем дух и цель этих европейских правил, которые развиваются, и стремимся их соблюдать», — говорят в Meta.

Читайте также Налоговая предупредила, что отслеживает продажи через Facebook и Instagram

Без подписки на соцсети компании все еще можно использовать, однако тогда рекламный опыт и его настройки останутся неизменными.

Подписка без рекламы доступна пользователям от 18 лет в ЕС, Европейской экономической зоне и Швейцарии. Поначалу она охватит все связанные аккаунты, но с 1 марта за каждый аккаунт все-таки будут взимать дополнительную плату в размере 6 евро в месяц для веб-версии или 8 евро на iOS и Android.

Meta также решила не запускать свою версию X, Threads, в ЕС из-за проблем с соблюдением Закона ЕС о цифровых рынках, запрещающего крупным технологическим компаниям обмениваться данными между службами.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.