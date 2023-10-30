Facebook и Instagram запускают подписку без рекламы — по цене от 10 евро в месяц — Finance.ua
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Facebook и Instagram запускают подписку без рекламы — по цене от 10 евро в месяц

Технологии&Авто
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Facebook и Instagram запускают подписку без рекламы — по цене от 10 евро в месяц
Facebook и Instagram запускают подписку без рекламы — по цене от 10 евро в месяц
Услуга доступна клиентам из Европы и обойдется в 10 евро в месяц для веб-версии и в 13 евро в месяц для устройств iOS и Android (с учетом комиссии платформ).
Как и предполагалось, Meta запускает новую подписку в странах ЕС, которая может избавить пользователей Facebook и Instagram от назойливой рекламы на платформах. Таким образом, компания пытается выполнить требования по конфиденциальности (а именно сбору данных для таргета рекламы), предусмотренные Законом о цифровых рынках и Общим регламентом о защите данных.
«Мы уважаем дух и цель этих европейских правил, которые развиваются, и стремимся их соблюдать», — говорят в Meta.
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Без подписки на соцсети компании все еще можно использовать, однако тогда рекламный опыт и его настройки останутся неизменными.
Подписка без рекламы доступна пользователям от 18 лет в ЕС, Европейской экономической зоне и Швейцарии. Поначалу она охватит все связанные аккаунты, но с 1 марта за каждый аккаунт все-таки будут взимать дополнительную плату в размере 6 евро в месяц для веб-версии или 8 евро на iOS и Android.
Meta также решила не запускать свою версию X, Threads, в ЕС из-за проблем с соблюдением Закона ЕС о цифровых рынках, запрещающего крупным технологическим компаниям обмениваться данными между службами.
По материалам:
ITC.ua
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