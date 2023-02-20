Facebook и Instagram запускают платную подписку для подтверждения аккаунтов — Finance.ua
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Facebook и Instagram запускают платную подписку для подтверждения аккаунтов

Личные финансы
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Facebook и Instagram запускают платную подписку для подтверждения аккаунтов
Facebook и Instagram запускают платную подписку для подтверждения аккаунтов
Компания Meta запустит платную услугу подписки, которая позволит пользователям Facebook и Instagram подтверждать свои аккаунты за 14,99 доллара в месяц.
Об этом заявил исполнительный директор компании Марк Цукерберг, передает Financial Times.
Новая функция с названием Meta Verified позволит пользователям «получить синюю галочку, дополнительную защиту от аккаунтов, которые выдают себя за вас, и прямой доступ к службе поддержки», — говорится в сообщении Цукерберга в Facebook.
Услуга обойдется в 11,99 доллара для компьютерной версии и 14,99 доллара в месяц на операционной системе iOS и Android. На этой неделе Meta Verified будет запущен в Австралии и Новой Зеландии.
Доходы Meta пострадали от изменений в политике конфиденциальности со стороны Apple в 2021 году, которые ограничили ее способность отслеживать интернет-активность пользователей, что является ключевым источником данных для таргетированной рекламы. По данным Meta, это будет стоить компании более 10 млрд долл. потерянных доходов в 2022 году, или около 8% ее общего дохода в 2021 году.
Цукерберг заявил, что Meta Verified позволит пользователям подтверждать свои аккаунты с помощью государственного удостоверения личности.
Пользователи Meta Verified также получат доступ к большему количеству функций для увеличения видимости и охвата, таких как видимость в поиске и рекомендациях.
По материалам:
Економічна Правда
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