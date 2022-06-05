Ежегодный основной отпуск за прошлые годы: какие ограничения во время военного положения — Finance.ua
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Ежегодный основной отпуск за прошлые годы: какие ограничения во время военного положения

Сегодня 19:05Личные финансы
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Начиная с 24 февраля, с начала военного положения в Украине следует руководствоваться нормами Закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15.03.2022 № 2136-IX.
Так, на период действия военного положения вводятся ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина в соответствии со статьями 43, 44 Конституции Украины. Поэтому действие отдельных положений коллективного договора может быть остановлено по инициативе работодателя. Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление Гоструда.
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Статьей 12 Закона № 2136-ІХ определено:
  1. В период действия военного положения ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 24 календарных дня.
  2. В период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.
  3. В течение периода действия военного положения работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, установленного частью первой статьи 26 Закона Украины «Об отпусках».
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То есть 24 календарных дня ежегодного основного отпуска во время действия Закона № 2136 предоставляется всего за любой период, а не за каждый отработанный год.
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По материалам: Finance.ua
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