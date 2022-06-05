Ежегодный основной отпуск за прошлые годы: какие ограничения во время военного положения — Finance.ua

Ежегодный основной отпуск за прошлые годы: какие ограничения во время военного положения

Сегодня 19:05 — Личные финансы

Начиная с 24 февраля, с начала военного положения в Украине следует руководствоваться нормами Закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15.03.2022 № 2136-IX.

Так, на период действия военного положения вводятся ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина в соответствии со статьями 43, 44 Конституции Украины. Поэтому действие отдельных положений коллективного договора может быть остановлено по инициативе работодателя. Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление Гоструда.

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Статьей 12 Закона № 2136-ІХ определено:

В период действия военного положения ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 24 календарных дня. В период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры. В течение периода действия военного положения работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, установленного частью первой статьи 26 Закона Украины «Об отпусках».

То есть 24 календарных дня ежегодного основного отпуска во время действия Закона № 2136 предоставляется всего за любой период, а не за каждый отработанный год.

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