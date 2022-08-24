Ежегодное награждение финансовых учреждений премией FinAwards все же состоится! — Finance.ua

Ежегодное награждение финансовых учреждений премией FinAwards все же состоится!
Несмотря на войну, учредители премии — финансовые медиа Минфин и finance.ua решили отметить прошлогодний вклад финансовых учреждений в развитие банковской и финансовой индустрии Украины, а также успехи в поддержке населения и обеспечении стабильности финансово-денежной системы государства.
Провести соответствующее мероприятие планировали еще в марте 2022 года, однако, как и большинству украинцев, организаторам пришлось отложить его из-за начала полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля. Но жизнь продолжается. И финансовые компании, несмотря на трудные времена, не остановили свою работу, продолжили предоставлять услуги населению, платить налоги и обеспечивать рабочие места.
«Для победы в войне государству нужна мощная армия. Для создания и поддержки которой нужна устойчивая работающая экономика, финансовый сектор является одной из ключевых «скрипок этого оркестра». Именно поэтому мы решили в эти сложные для нас все времена провести нашу 5-ю ежегодную премию FinAwards. Да, в этом году, к сожалению, она отличается от всех предыдущих. Но ее проведение мы считаем важным событием финансового рынка Украины. Наша премия мотивирует, вдохновляет и отмечает людей, старательно двигающих и поддерживающих экономику государства на другом, не менее важном фронте.
Мы стремимся добавить немного больше света в нашу жизнь и отметить тех, кто делал и делает все для стабильности финансовой системы, украинцев и нашей победы.
А также мы всегда были площадкой для встречи и бесед хороших знакомых, во время которых часто рождаются интересные проекты, коллаборации и происходит такой важный обмен опытом, что сейчас еще более важно", — считает руководитель медиабизнеса Treeum, член жюри конкурса FinAwards Надежда Квитка.
Конечно, военное положение вносит свои коррективы. Поэтому в этом году организаторы решили отказаться от традиционных церемоний и празднований. Но победители все-таки получат свои награды и призы.
Также среди нововведений премии: особые награды получат финучреждения за 150 дней сопротивления и поддержки Украины. Впервые в рамках конкурса появились номинации: «Надежный партнер» и «Финансовая устойчивость». Всего победители будут определены в следующих 37 номинациях:
- Лидер Народного рейтинга банков
- Лидер Рейтинга устойчивости банков
- Ведущие технологии и инновации. Категория: Банки
- Лучшая премиальная карта
- Лучшее мобильное приложение
- Лучший банк для клиентов МСБ
- Лучший кредит наличными
- Лучший депозит
- Лучшая кредитная карта
- Лучшая платежная карта
- Лучшее дистанционное обслуживание
- Лучшая рекламная кампания. Категория: Банки
- Лучший руководитель розничного бизнеса
- Лучший руководитель маркетинга: Банки
- Банкир года
- Лидер Рейтинга микрофинансовых организаций
- Надежный МФО партнер
- Смелый МФО партнер
- Лучшая МФО офлайн
- Лучшая МФО онлайн
- Ведущие технологии и инновации. Категория: МФО
- Устойчивая МФО
- Лучший руководитель маркетинга. Категория: МФО
- Лучший СEO микрофинансовой организации
- Лучшая рекламная кампания. Категория: МФО
- Лучший продукт МФО
- Лучший продукт страховой компании: КАСКО
- Лучший продукт страховой компании: ДМС
- Ведущие технологии и инновации. Категория: Страховые компании
- Лучший продукт страховой компании: Зеленая карта
- Лучший СЕО страховой компании
- Лучший клиентский сервис
- Лучшее инвестиционное предложение
- Железная стабильность страны
- Логистическая стабильность страны
- Финансовая стабильность страны
- Надежный партнер для бизнеса
Победителей выбирают путем голосования независимого авторитетного жюри, экспертной группы редакции сайтов Минфин, Finance.ua и открытого голосования читателей сайтов Минфин и Finance.ua.
Среди партнеров конкурса:
Digital identity партнер конкурса компания Identomat. Компания предоставляет сквозную проверку личности на соответствие KYC/AML в качестве услуги. Используя собственное решение Identomat, компания предоставляет возможность бесперебойной дистанционной регистрации клиентов, биометрической аутентификации, проверки возраста и предотвращения мошенничества за небольшие средства. Благодаря многочисленным партнерам по всей Европе Identomat соответствует украинским, грузинским, итальянским, мальтийским и другим местным, а также международным законам и нормам защиты данных. Компания имеет тесные связи с украинским финтех-сектором и гордится отлаженными местными партнерствами. Особенно вдохновляется то, что компании продолжают работать в трудные времена и отдают приоритет процессам KYC, AML и идентификации. Identomat благодарен за предоставление своего решения и упорно работает, чтобы способствовать здоровым, безопасным и свободным от мошенничества бизнес-процессам в Украине.
FinTech партнер конкурса компания Credit 7. Credit 7 — это сервис быстрых кредитов, ориентированный на оперативность, простоту и надежность. Автоматизация достигает того уровня, что клиент может получить деньги, которые ему нужны, менее чем за 5 минут. Компания оперативно внедряет изменения в законодательство, чтобы клиент всегда чувствовал себя защищенно и комфортно. Безопасность превыше всего.
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