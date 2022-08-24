Ежегодное награждение финансовых учреждений премией FinAwards все же состоится! — Finance.ua

Ежегодное награждение финансовых учреждений премией FinAwards все же состоится! Сегодня 11:00

Несмотря на войну, учредители премии — финансовые медиа Минфин и finance.ua решили отметить прошлогодний вклад финансовых учреждений в развитие банковской и финансовой индустрии Украины, а также успехи в поддержке населения и обеспечении стабильности финансово-денежной системы государства.

Провести соответствующее мероприятие планировали еще в марте 2022 года, однако, как и большинству украинцев, организаторам пришлось отложить его из-за начала полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля. Но жизнь продолжается. И финансовые компании, несмотря на трудные времена, не остановили свою работу, продолжили предоставлять услуги населению, платить налоги и обеспечивать рабочие места.

«Для победы в войне государству нужна мощная армия. Для создания и поддержки которой нужна устойчивая работающая экономика, финансовый сектор является одной из ключевых «скрипок этого оркестра». Именно поэтому мы решили в эти сложные для нас все времена провести нашу 5-ю ежегодную премию FinAwards. Да, в этом году, к сожалению, она отличается от всех предыдущих. Но ее проведение мы считаем важным событием финансового рынка Украины. Наша премия мотивирует, вдохновляет и отмечает людей, старательно двигающих и поддерживающих экономику государства на другом, не менее важном фронте.

Мы стремимся добавить немного больше света в нашу жизнь и отметить тех, кто делал и делает все для стабильности финансовой системы, украинцев и нашей победы.

А также мы всегда были площадкой для встречи и бесед хороших знакомых, во время которых часто рождаются интересные проекты, коллаборации и происходит такой важный обмен опытом, что сейчас еще более важно", — считает руководитель медиабизнеса Treeum, член жюри конкурса FinAwards Надежда Квитка.

Конечно, военное положение вносит свои коррективы. Поэтому в этом году организаторы решили отказаться от традиционных церемоний и празднований. Но победители все-таки получат свои награды и призы.

Также среди нововведений премии: особые награды получат финучреждения за 150 дней сопротивления и поддержки Украины. Впервые в рамках конкурса появились номинации: «Надежный партнер» и «Финансовая устойчивость». Всего победители будут определены в следующих 37 номинациях:

Лидер Народного рейтинга банков Лидер Рейтинга устойчивости банков Ведущие технологии и инновации. Категория: Банки Лучшая премиальная карта Лучшее мобильное приложение Лучший банк для клиентов МСБ Лучший кредит наличными Лучший депозит Лучшая кредитная карта Лучшая платежная карта Лучшее дистанционное обслуживание Лучшая рекламная кампания. Категория: Банки Лучший руководитель розничного бизнеса Лучший руководитель маркетинга: Банки Банкир года Лидер Рейтинга микрофинансовых организаций Надежный МФО партнер Смелый МФО партнер Лучшая МФО офлайн Лучшая МФО онлайн Ведущие технологии и инновации. Категория: МФО Устойчивая МФО Лучший руководитель маркетинга. Категория: МФО Лучший СEO микрофинансовой организации Лучшая рекламная кампания. Категория: МФО Лучший продукт МФО Лучший продукт страховой компании: КАСКО Лучший продукт страховой компании: ДМС Ведущие технологии и инновации. Категория: Страховые компании Лучший продукт страховой компании: Зеленая карта Лучший СЕО страховой компании Лучший клиентский сервис Лучшее инвестиционное предложение Железная стабильность страны Логистическая стабильность страны Финансовая стабильность страны Надежный партнер для бизнеса

Победителей выбирают путем голосования независимого авторитетного жюри , экспертной группы редакции сайтов Минфин, Finance.ua и открытого голосования читателей сайтов Минфин и Finance.ua.

Среди партнеров конкурса:

Digital identity партнер конкурса компания Identomat . Компания предоставляет сквозную проверку личности на соответствие KYC/AML в качестве услуги. Используя собственное решение Identomat, компания предоставляет возможность бесперебойной дистанционной регистрации клиентов, биометрической аутентификации, проверки возраста и предотвращения мошенничества за небольшие средства. Благодаря многочисленным партнерам по всей Европе Identomat соответствует украинским, грузинским, итальянским, мальтийским и другим местным, а также международным законам и нормам защиты данных. Компания имеет тесные связи с украинским финтех-сектором и гордится отлаженными местными партнерствами. Особенно вдохновляется то, что компании продолжают работать в трудные времена и отдают приоритет процессам KYC, AML и идентификации. Identomat благодарен за предоставление своего решения и упорно работает, чтобы способствовать здоровым, безопасным и свободным от мошенничества бизнес-процессам в Украине.

FinTech партнер конкурса компания Credit 7. Credit 7 — это сервис быстрых кредитов, ориентированный на оперативность, простоту и надежность. Автоматизация достигает того уровня, что клиент может получить деньги, которые ему нужны, менее чем за 5 минут. Компания оперативно внедряет изменения в законодательство, чтобы клиент всегда чувствовал себя защищенно и комфортно. Безопасность превыше всего.

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