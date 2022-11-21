Ежедневно в Украину завозят более 8 тысяч генераторов — Шмыгаль — Finance.ua
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Ежедневно в Украину завозят более 8 тысяч генераторов — Шмыгаль

Личные финансы
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На фоне вражеских ракетных ударов по энергосистеме Украины Кабмин активизирует импорт генераторов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook, отметив при этом, что теперь каждый украинец без уплаты пошлины и НДС может ввезти из-за границы генератор или зарядную станцию.
Премьер добавил, что Украина получает финансовую поддержку от партнеров и сейчас ежедневно импортируется около 8,5 тысяч генераторных установок.
«Канада выпустила в обращение пятилетние гособлигации на 500 млн канадских долларов. Все желающие могут присоединиться к укреплению нашего государства. Правительством принято решение о привлечении дополнительно 4,5 млрд долларов грантовых средств от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития. Эти ресурсы направим на соцобеспечение и зарплаты бюджетникам. На следующей неделе Украина также получит 2,5 млрд евро от Евросоюза», — говорится в сообщении.
По материалам:
УНІАН
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