Ежедневно в Украину завозят более 8 тысяч генераторов — Шмыгаль — Finance.ua

Ежедневно в Украину завозят более 8 тысяч генераторов — Шмыгаль Сегодня 11:45 — Личные финансы

На фоне вражеских ракетных ударов по энергосистеме Украины Кабмин активизирует импорт генераторов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook , отметив при этом, что теперь каждый украинец без уплаты пошлины и НДС может ввезти из-за границы генератор или зарядную станцию.

Премьер добавил, что Украина получает финансовую поддержку от партнеров и сейчас ежедневно импортируется около 8,5 тысяч генераторных установок.

«Канада выпустила в обращение пятилетние гособлигации на 500 млн канадских долларов. Все желающие могут присоединиться к укреплению нашего государства. Правительством принято решение о привлечении дополнительно 4,5 млрд долларов грантовых средств от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития. Эти ресурсы направим на соцобеспечение и зарплаты бюджетникам. На следующей неделе Украина также получит 2,5 млрд евро от Евросоюза», — говорится в сообщении.

УНІАН По материалам:

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