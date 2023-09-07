Езда на мопеде без категории может обойтись в 40 тыс. грн — юристы Сегодня 20:45 — Технологии&Авто

Езда на мопеде без категории может обойтись в 40 тыс. грн — юристы

В связи с подорожанием горючего многие граждане перешли на «экономный транспорт». В частности, это мопеды, скутеры, велосипеды и т. д. То есть популярным стал малолитражный транспорт.

Однако, по незнанию законодательства, езда на мопеде может превзойти надежду на экономическую езду. Вместо экономии водитель может получить большие штрафы и лишиться такого мопеда, пишет Дорожный адвокат.

В частности, не всем известно, что для управления мопедом предусмотрено получение специальной категории «А1». С категорией «В» или даже с категорией «А» запрещено управлять мопедом.

Управление мопедом без наличия категории «А1» запрещается и предусмотрена жесткая ответственность.

Штрафы

Так, согласно ч.2 ст. 126 КУоАП, управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством, предусматривает наложение штрафа в размере 3 400 грн.

В то же время, согласно ч.5 ст. 126 КУоАП, повторное в течение года управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством, предусматривает уже наложение штрафа в размере 40 800 грн с лишением права управления транспортным средством на срок от пяти до семи лет и с оплатным изъятием транспортного средства или без такового.

То есть если водителя мопеда остановят повторно в течение года при отсутствии у него категории А1, то это обойдется ему в 40 800 грн с одновременным лишением прав управления на срок от 5 до 7 лет. При этом могут изъять и сам мопед.

Часто сумма штрафа за управление мопедом без водительского удостоверения в несколько раз превышает стоимость самого мопеда. Поэтому езда на мопеде без наличия специальной категории — слишком дорогое удовольствие.

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uamotors По материалам:

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