Exxon станет крупнейшей нефтекомпанией в мире после покупки Pioneer за 60 млрд долларов — Finance.ua
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Exxon станет крупнейшей нефтекомпанией в мире после покупки Pioneer за 60 млрд долларов

Фондовый рынок
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Exxon Mobil согласилась купить конкурирующую американскую компанию Pioneer Natural Resources в рамках сделки, включающей все акции, на сумму 59,5 млрд долларов, что сделает ее крупнейшим производителем в мире.
Сделка станет крупнейшей для Exxon с момента покупки Mobil Oil за 81 млрд долларов в 1998 году, за несколько лет до начала сланцевого бума.
Exxon покупает Pioneer, которая добилась значительных успехов в результате сланцевой революции, которая превратила США в крупнейшего в мире производителя нефти менее чем за десять лет. Сделка будет закрыта в начале 2024 года, сообщили компании.

Стратегия Exxon

Exxon за последние два года вышла из периода, отмеченного потерями и огромными убытками, сократив расходы, продав десятки активов и получив выгоду от высоких цен на энергоносители, вызванных вторжением россии в Украину.
Генеральный директор Exxon Даррен Вудс сопротивлялся инвесторам и политическому давлению с целью изменить стратегию и перейти на возобновляемые источники энергии, как это сделали европейские нефтяные компании. Он столкнулся с резкой критикой из-за того, что придерживался стратегии зависимости от тяжелой нефти, поскольку проблемы климата стали более актуальными.
Решение Exxon оправдалось, когда в прошлом году компания заработала рекордную прибыль в размере 56 млрд долларов. По мнению аналитиков, компания отложила около 30 млрд долларов наличными в ожидании сделок.
Pioneer является самым крупным оператором Пермского бассейна, на его долю приходится 9% валовой добычи, а Exxon занимает пятое место с 6%.
По материалам:
РБК-Україна
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