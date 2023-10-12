Exxon станет крупнейшей нефтекомпанией в мире после покупки Pioneer за 60 млрд долларов — Finance.ua

Exxon станет крупнейшей нефтекомпанией в мире после покупки Pioneer за 60 млрд долларов Сегодня 10:11 — Фондовый рынок

Exxon Mobil согласилась купить конкурирующую американскую компанию Pioneer Natural Resources в рамках сделки, включающей все акции, на сумму 59,5 млрд долларов, что сделает ее крупнейшим производителем в мире.

Сделка станет крупнейшей для Exxon с момента покупки Mobil Oil за 81 млрд долларов в 1998 году, за несколько лет до начала сланцевого бума.

Exxon покупает Pioneer, которая добилась значительных успехов в результате сланцевой революции, которая превратила США в крупнейшего в мире производителя нефти менее чем за десять лет. Сделка будет закрыта в начале 2024 года, сообщили компании.

Стратегия Exxon

Exxon за последние два года вышла из периода, отмеченного потерями и огромными убытками, сократив расходы, продав десятки активов и получив выгоду от высоких цен на энергоносители, вызванных вторжением россии в Украину.

Генеральный директор Exxon Даррен Вудс сопротивлялся инвесторам и политическому давлению с целью изменить стратегию и перейти на возобновляемые источники энергии, как это сделали европейские нефтяные компании. Он столкнулся с резкой критикой из-за того, что придерживался стратегии зависимости от тяжелой нефти, поскольку проблемы климата стали более актуальными.

Решение Exxon оправдалось, когда в прошлом году компания заработала рекордную прибыль в размере 56 млрд долларов. По мнению аналитиков, компания отложила около 30 млрд долларов наличными в ожидании сделок.

Pioneer является самым крупным оператором Пермского бассейна, на его долю приходится 9% валовой добычи, а Exxon занимает пятое место с 6%.

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