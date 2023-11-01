Exxon Mobil сообщила о сокращении квартальной прибыли — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Exxon Mobil сообщила о сокращении квартальной прибыли Сегодня 13:50

Exxon Mobil сообщила о сокращении квартальной прибыли

Компания Exxon Mobil представила отчет за июль-сентябрь 2023-го, в котором говорится о прибыли в размере $9,1 миллиарда. Этот показатель снизился на 54% год к году, но все же оказался лучше, чем в апреле-июне 2023-го, чему способствовал новый рост нефтяных котировок. Прибыль фирмы, размытая на единичную ценную бумагу, достигла $2,25, что слабее прогнозов аналитиков Cauvocapital, в которых говорилось о $2,37. Итог оказался гораздо ниже прошлогодних $4,68.

Доходы Exxon Mobil были поддержаны стабильной стоимостью сырой нефти, а также увеличением спроса на горючее после завершения коронавирусной эпидемии. При этом эксперты уменьшили ожидания относительно показателей фирмы в июле-сентябре из-за сокращения рентабельности переработки нефти и прибыли от химической промышленности. Сложности последней связаны с ростом стоимости сырья. Квартальная прибыль Chemical Productions просела с $828 миллионов до $249 миллионов.

Exxon Mobil намерена сохранить нефтедобычу неизменной до конца 2023-го

Бизнес компании пока сталкивается с рядом серьезных проблем, но хорошие квартальные показатели подтолкнули ее к приобретению всех ценных бумаг Pioneer Natural Resources и Denbury, так как стоимость акций на торгах приблизилась к рекордной. Повышение усредненной стоимости нефти с $77,73 (II квартал) до $85,92 (III квартал) помогло Exxon Mobil нарастить квартальные показатели.

Финдиректор Exxon Mobil отметил, что резервы компании за второй отчетный период увеличились на 10%, до $33 миллиардов — это гарантирует запас прочности в случае нового падения цен на рынке сырья. Еще он сказал, что фирма намерена до конца года провести программу обратного выкупа объемом в $17,5 миллиарда. В то же время она собирается сохранить целевые показатели суточной нефтедобычи на уровне 3,7 миллиона баррелей нефтяного эквивалента. Об этом информируют финансовые эксперты Cauvocapital.

Cauvocapital По материалам:

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