Еврозона зафиксировала падение розничных продаж — Finance.ua

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Еврозона зафиксировала падение розничных продаж

Мир
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Еврозона зафиксировала падение розничных продаж
Еврозона зафиксировала падение розничных продаж
Еврозона в феврале 2023 года зафиксировала снижение розничных продаж на 0,8% по отношению к предыдущему месяцу.
Об этом свидетельствуют данные Статистического управления Европейского Союза (Eurostat).
В годовом выражении розничные продажи в еврозоне в феврале упали на 3%.
Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в валютном блоке в феврале сократились на 0,6%, реализация непродовольственных товаров снизилась на 0,7%, продажи топлива упали на 1,8%.
Среди всех стран ЕС наиболее резкое падение розничных продаж было зафиксировано в Словении (на 10,5%), а самый значительный рост — на Кипре (1,6%).
По материалам:
УНІАН
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