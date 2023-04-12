Еврозона зафиксировала падение розничных продаж — Finance.ua

Еврозона зафиксировала падение розничных продаж Сегодня 05:33 — Мир

Еврозона зафиксировала падение розничных продаж

Еврозона в феврале 2023 года зафиксировала снижение розничных продаж на 0,8% по отношению к предыдущему месяцу.

Об этом свидетельствуют данные Статистического управления Европейского Союза (Eurostat).

В годовом выражении розничные продажи в еврозоне в феврале упали на 3%.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в валютном блоке в феврале сократились на 0,6%, реализация непродовольственных товаров снизилась на 0,7%, продажи топлива упали на 1,8%.

Среди всех стран ЕС наиболее резкое падение розничных продаж было зафиксировано в Словении (на 10,5%), а самый значительный рост — на Кипре (1,6%).

УНІАН По материалам:

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