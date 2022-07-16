Евросоюз выделит €433 миллиона трем странам в поддержку беженцев из Украины — Finance.ua

Евросоюз выделит €433 миллиона трем странам в поддержку беженцев из Украины Сегодня 13:40 — Мир

Евросоюз выделит €433 миллиона трем странам в поддержку беженцев из Украины

Евросоюз выделит Бельгии, Италии и Люксембургу более 433 млн евро на компенсацию расходов, связанных с поддержкой украинских беженцев, и восстановление после пандемии коронавируса.

Об этом свидетельствует сообщение Еврокомиссии

«Бельгия, Италия и Люксембург получат дополнительно 433,79 млн евро в рамках REACT-EU (Помощь в восстановлении сплоченности и территорий Европы. — Ред.) для поддержки людей, бегущих от российской агрессии против Украины, в сфере трудоустройства и здравоохранения», — говорится в сообщении.

В Бельгии с целью интеграции на рынок труда беженцев из Украины и незащищенных соискателей работы 33,4 млн евро из Европейского социального фонда (ESF) будут направлены на усиление ориентации, консультирования и поддержки трудоустройства.

В Люксембурге Фонд помощи наиболее обездоленным получит 390 тысяч евро для доставки дополнительной продовольственной помощи нуждающимся людям.

В Италии 136 млн евро будет предоставлено в поддержку программы, направленной на уменьшение давления на систему здравоохранения страны, содействие найму новых работников здравоохранения и покрытие расходов на дополнительные часы работы. Кроме того, 264 млн евро направят на закупку доз вакцин против COVID-19.

Всего в рамках программы REACT-EU на 2021 год уже было выделено 40 млрд евро на помощь государствам-членам, которые оправляются от пандемии, инвестируя в цифровой и зеленый переход, теперь принимают и интегрируют людей, бегущих от войны России против Украины. С марта 2022 года Еврокомиссия выплатила 3,5 млрд евро авансовых платежей государствам-членам в рамках REACT-EU.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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