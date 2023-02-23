Евросоюз сэкономил 12 млрд евро после отказа от российского газа — Finance.ua
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Евросоюз сэкономил 12 млрд евро после отказа от российского газа

Энергетика
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Евросоюз сэкономил 12 млрд евро после отказа от российского газа
Евросоюз сэкономил 12 млрд евро после отказа от российского газа
Европейский Союз сэкономил 12 млрд евро после отказа от российского газа.
Об этом сообщает Минэнерго со ссылкой на исследование Ember Climate.
Отмечается, что с момента отказа от российских энергоносителей Евросоюз расширил производство электроэнергии из возобновляемых источников — с марта 2022 года по конец января 2023 года в ЕС произвели на 10% больше ветровой и солнечной электроэнергии, чем за аналогичный период 2021-2022 годов.
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Кроме того, из возобновляемых источников удалось получить почти четверть, а именно 23% от всей электроэнергии в Евросоюзе — самый высокий показатель за все годы перехода на «зеленую» энергетику.
Напомним, несмотря на санкции и выход из страны зарубежных нефтяных компаний, россия «смогла сохранить большинство нефтесервисных компетенций, активов и технологий», говорят эксперты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
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