Евросоюз расширил список санкций против россии — Finance.ua

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Евросоюз расширил список санкций против россии

Фондовый рынок
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Евросоюз расширил список санкций против россии
Евросоюз расширил список санкций против россии
Власти Евросоюза расширили список персональных санкций против граждан рф из-за полномасштабной войны против Украины.
Соответствующее решение от 1 сентября было опубликовано в Официальном журнале ЕС.
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«Евросоюз остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины... Учитывая серьезность ситуации, Совет ЕС считает, что три лица, ответственные за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, должны быть добавлены в список лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры», — говорится в сообщении.
В частности, в список санкций попали:
  • депутаты Госдумы рф Алла Полякова и Антон Ткачев;
  • член Совета Федерации рф, российский сенатор и предприниматель Валерий Пономарев.
Персональные санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов.
Как уточнил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, в список санкций Евросоюза входят уже около 100 организаций и более тысячи человек, среди которых политики, пропагандисты (так называемые представители СМИ), руководители крупных компаний.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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