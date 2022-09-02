Евросоюз расширил список санкций против россии — Finance.ua

Евросоюз расширил список санкций против россии Сегодня 16:11 — Фондовый рынок

Евросоюз расширил список санкций против россии

Власти Евросоюза расширили список персональных санкций против граждан рф из-за полномасштабной войны против Украины.

Соответствующее решение от 1 сентября было опубликовано в Официальном журнале ЕС.

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«Евросоюз остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины... Учитывая серьезность ситуации, Совет ЕС считает, что три лица, ответственные за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, должны быть добавлены в список лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры», — говорится в сообщении.

В частности, в список санкций попали:

депутаты Госдумы рф Алла Полякова и Антон Ткачев;

член Совета Федерации рф, российский сенатор и предприниматель Валерий Пономарев.

Персональные санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов.

Как уточнил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, в список санкций Евросоюза входят уже около 100 организаций и более тысячи человек, среди которых политики, пропагандисты (так называемые представители СМИ), руководители крупных компаний.

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