Евросоюз поддержал кибербезопасность в Украине на сумму свыше 10 миллионов евро — Finance.ua

Евросоюз поддержал кибербезопасность в Украине на сумму свыше 10 миллионов евро Сегодня 10:15

С начала полномасштабной российской агрессии Европейский Союз поддержал кибербезопасность в Украине с общим бюджетом — 10,778 млн евро, исполнитель проекта — Эстонская Академия электронного управления (еGA).

Об этом сообщает представительство ЕС в Украине.

«Мы стали свидетелями того, что киберпространство — тоже место битвы. Европейский Союз поддерживает Украину в обеспечении ее киберпространства, которое оказывает значительное влияние на стабильность страны и жизнь ее граждан. Цифровые услуги и предоставление дистанционных услуг сейчас жизненно важны», — отметил глава представительства Матти Маасикас.

Отмечается, что ЕС поддерживает платформу безопасного обмена данными «Трембита» и управления государственными реестрами, в частности, выявление и нейтрализацию возможных киберугроз. Кроме того, оказывается поддержка защиты критической инфраструктуры и государственных данных, включая замену уничтоженного оборудования. А также ЕС предоставляет средства защиты, позволяющие оперативному персоналу поддерживать и сохранять критическую государственную инфраструктуру.

Продолжительность проекта «Поддержка ЕС для усиления кибербезопасности в Украине» — с марта 2022 года по февраль 2023 года.

Война в Украине и кибербезопасность:

За первые 4 месяца 2022 года количество угроз для хищения информации возросло на 12%. При этом наибольший рост наблюдался в подкатегориях шпионского и вредоносного банковского программного обеспечения. В частности, количество шпионских программ в этот период возросло на около 18%.

6 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что благодаря профессионализму украинских ІТ-специалистов и помощи иностранных партнеров, в частности таких компаний, как Amazon, украинские веб-ресурсы и базы данных, были защищены от мощных атак, которые осуществлялись с территории рф и беларуси в первые дни полномасштабного вторжения.

Платформа облачных вычислений Amazon Web Services помогла украинским министерствам и частным компаниям перенести более 10 петабайт (10 млн гигабайт) данных на безопасные серверы после вторжения россии в Украину.

УНІАН По материалам:

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