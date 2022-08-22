Евросоюз может продлить отмену ввозной пошлины на весь украинский экспорт — Finance.ua
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Евросоюз может продлить отмену ввозной пошлины на весь украинский экспорт

Казна и Политика
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Евросоюз может продлить отмену ввозной пошлины на весь украинский экспорт
Евросоюз может продлить отмену ввозной пошлины на весь украинский экспорт
Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил, что ЕС может увеличить срок отмены ввозной пошлины на весь украинский экспорт.
Об этом Маасикас сказал на пресс-конференции, посвященной началу всеукраинской коммуникационной кампании «Вместе мы — Европа».
По его словам, все торговые тарифы и квоты для экспорта украинских товаров в Евросоюз были отменены на один год.
«Это может быть продолжено», — сказал Маасикас.
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Напомним, 24 мая Совет Европейского Союза принял постановление, разрешающее временную либерализацию торговли и другие торговые уступки в отношении определенных украинских товаров.
«Это означает, что в течение одного года ввозная пошлина на весь украинский экспорт в Европейский Союз не будет платиться. Благодаря этим мерам ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины», — говорилось в сообщении Совета ЕС.
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В Совете ЕС добавили, что решение будет действовать в течение одного года и приостановит, в частности, все тарифы согласно Разделу IV Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, которое устанавливает глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли.
«Приостановление охватывает, в частности, промышленную продукцию, фрукты и овощи, а также сельскохозяйственную продукцию и переработанную сельскохозяйственную продукцию, подлежащую тарифным квотам», — говорилось в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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