Евросоюз может продлить отмену ввозной пошлины на весь украинский экспорт — Finance.ua

Евросоюз может продлить отмену ввозной пошлины на весь украинский экспорт Сегодня 11:12 — Казна и Политика

Евросоюз может продлить отмену ввозной пошлины на весь украинский экспорт

Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил, что ЕС может увеличить срок отмены ввозной пошлины на весь украинский экспорт.

Об этом Маасикас сказал на пресс-конференции, посвященной началу всеукраинской коммуникационной кампании «Вместе мы — Европа».

По его словам, все торговые тарифы и квоты для экспорта украинских товаров в Евросоюз были отменены на один год.

«Это может быть продолжено», — сказал Маасикас.

Напомним, 24 мая Совет Европейского Союза принял постановление, разрешающее временную либерализацию торговли и другие торговые уступки в отношении определенных украинских товаров.

«Это означает, что в течение одного года ввозная пошлина на весь украинский экспорт в Европейский Союз не будет платиться. Благодаря этим мерам ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины», — говорилось в сообщении Совета ЕС.

В Совете ЕС добавили, что решение будет действовать в течение одного года и приостановит, в частности, все тарифы согласно Разделу IV Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, которое устанавливает глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли.

«Приостановление охватывает, в частности, промышленную продукцию, фрукты и овощи, а также сельскохозяйственную продукцию и переработанную сельскохозяйственную продукцию, подлежащую тарифным квотам», — говорилось в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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