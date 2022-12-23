Евросоюз лишит Венгрию части финансирования — Finance.ua

Евросоюз лишит Венгрию части финансирования Сегодня 15:45 — Мир

Европейский союз приостановит большую часть финансирования для Венгрии. Так как Будапешт не выполняет условия, которые обеспечили бы независимость судебной системы, академическими свободами и системой предоставления убежища.

Об этом сообщает издание Reuters.

Отмечается, что Еврокомиссия пришла к общему соглашению с Будапештом по финансированию. Впрочем, основная часть — 22 млрд евро, пока не может быть выплачена. Поскольку правительство Виктора Орбана не выполнит ряд условий верховенства права, что, в частности, связано с судебной системой и борьбой с коррупцией на высоких уровнях.

Читайте также Венгрия заморозила 870 млн евро российских активов

В Брюсселе также отмечают, что некоторые выплаты будут прекращены из-за закона о дискриминации людей на основе их сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

К слову, 22 млрд евро — средства, предназначенные для программ, касающихся образования для обездоленных детей, модернизации железнодорожного транспорта, доступа к широкополосной связи и помощи регионам, пострадавшим от закрытия угольных электростанций.

Между тем, издание Financial Times пишет, что уже долгое время борется с Брюсселем из-за собственных проблем с верховенством права. Такая репутация Венгрии несет угрозу справедливому и прозрачному распределению денег налогоплательщиков ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

ТСН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.