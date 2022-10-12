Евросовет одобрил непризнание паспортов рф, выданных на оккупированной части Украины и Грузии — Finance.ua

Евросовет одобрил непризнание паспортов рф, выданных на оккупированной части Украины и Грузии Сегодня 17:21

Европейский совет согласовал непризнание российских паспортов, выданных на оккупированных территориях Украины и Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Евросовета.

Послы ЕС сегодня, 12 октября, согласовали переговорный мандат о непринятии российских паспортов, выданных на оккупированных рф территориях.

«Это решение — ответ на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию россии против Украины и практику россии по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов», — говорится в сообщении.

Кроме того, это ЕС также не будет признавать документы, выданные на грузинских оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии.

«Российские проездные документы, выданные лицам, проживающим в оккупированных россией регионах Украины или отколовшихся территориях Грузии, не будут приниматься как действительные проездные документы для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны», — отметили в Евросовете.

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