Евросовет одобрил непризнание паспортов рф, выданных на оккупированной части Украины и Грузии — Finance.ua
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Евросовет одобрил непризнание паспортов рф, выданных на оккупированной части Украины и Грузии

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Европейский совет согласовал непризнание российских паспортов, выданных на оккупированных территориях Украины и Грузии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Евросовета.
Послы ЕС сегодня, 12 октября, согласовали переговорный мандат о непринятии российских паспортов, выданных на оккупированных рф территориях.
«Это решение — ответ на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию россии против Украины и практику россии по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов», — говорится в сообщении.
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Кроме того, это ЕС также не будет признавать документы, выданные на грузинских оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии.
«Российские проездные документы, выданные лицам, проживающим в оккупированных россией регионах Украины или отколовшихся территориях Грузии, не будут приниматься как действительные проездные документы для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны», — отметили в Евросовете.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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