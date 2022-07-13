Европу ждет самая суровая зима через 60 лет, — вице-премьер Румынии — Finance.ua
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Европу ждет самая суровая зима через 60 лет, — вице-премьер Румынии

Энергетика
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Европейскому союзу придется заплатить большую цену за санкции против России. ЕС придется пережить самую суровую зиму за последние 60 лет.
Об этом сообщает вице-премьер Румынии Келемен Хунор в эфире B1.
По его словам, предстоящая зима будет тяжелой, в частности из-за резкого роста цен на газ.
«Мы приняли закон, устанавливающий цены до апреля 2023 года, чтобы пережить зиму, которая, по нашим оценкам, будет суровой зимой... Но, поскольку газ дорожает повсюду в Европе, это будет тяжелая зима, может быть, самая суровая зима за последние 40, 50, 60 лет для всей Европы, к сожалению», — сказал Хунор.
Он отметил, что санкции против россии были необходимы, поскольку других рычагов нет. Однако Европе придется за них заплатить большую цену.
Напомним, на прошлой неделе цена на газ в Европе достигла четырехмесячного максимума, превысив 1800 долларов за тысячу кубометров.
Как известно, россия временно остановила прокачку газа в Европейский Союз по газопроводу «Северный поток».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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