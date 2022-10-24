Европейское агентство выбрало SpaceX вместо роскосмоса для космических миссий в 2023 и 2024 годах — Finance.ua
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Европейское агентство выбрало SpaceX вместо роскосмоса для космических миссий в 2023 и 2024 годах

Фондовый рынок
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Европейское агентство выбрало SpaceX вместо роскосмоса для космических миссий в 2023 и 2024 годах
Европейское агентство выбрало SpaceX вместо роскосмоса для космических миссий в 2023 и 2024 годах
Европейское космическое агентство (ESA) выбрало SpaceX вместо «роскосмоса» для двух космических миссий в 2023 и 2024 годах.
Об этом сообщает Space.com.
«Запуски ракет SpaceX состоятся в 2023 и 2024 годах соответственно. Изначально планировалось, что обе миссии запустит российское космическое агентство «роскосмос» на борту ракет «Союз», но напряженные отношения после продолжающегося вторжения россии в Украину побудили ESA искать других поставщиков для запуска — говорится в сообщении.
Две миссии ESA, выбранные для запуска SpaceX, — это космический телескоп Euclid, ищущий темную материю, и зонд Hera, который будет продолжать успешную миссию NASA DART на астероиды. Отмечается, что такое решение связано с российским вторжением в Украину и санкциями, повлекшими за собой напряженность отношений между западными космическими агентствами и «роскосмосом».
Напомним, ESA окончательно прекратило сотрудничество с российской государственной корпорацией «роскосмос» по программе исследования планеты Марс, которая ранее была остановлена.
Напомним, ранее ESA решило прекратить участие в российских проектах по изучению спутника Земли Луны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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