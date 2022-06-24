Европейский союз согласовал выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере 9 млрд евро — Finance.ua

Европейский союз согласовал выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере 9 млрд евро Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Европейский союз согласовал выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере 9 млрд евро

Страны Европейского Союза 24 июня решили выделить Украине финансовую помощь в размере 9 млрд евро.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Украина находится в состоянии войны, и ей нечем платить за многие общественные услуги, поэтому мы одобрили выделение 9 миллиардов евро на помощь», — сказал Моравецкий на брифинге по итогам саммита ЕС.

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Он предположил, что часть этих денег может пойти на выплату зарплат украинским медсестрам, учителям, полицейским, пограничникам и другим госработникам.

До этого Совет ЕС одобрил выделение Украине четвертого транша помощи из Европейского фонда мира в размере 500 млн евро, что позволит ЕС поддержать украинскую армию вооружением.

С этого транша 490 млн евро предусмотрено на военную технику, предназначенную для нанесения летальных ударов в оборонных целях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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