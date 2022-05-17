Европейский регулятор начнет разработку цифрового евро к концу 2023 года — Finance.ua

Европейский регулятор начнет разработку цифрового евро к концу 2023 года

Сегодня 23:52 — Финтех и Карты

Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует разработку цифрового евро к концу следующего года. Это будет электронная версия банкнот и монет, заявил член правления ЕЦБ Фабио Панетта.

«В конце 2023 года мы могли бы принять решение о начале этапа реализации для разработки и тестирования соответствующих технических решений и коммерческих соглашений, необходимых для выпуска цифрового евро. Этот этап может длиться три года».

В октябре 2021 года ЕЦБ начал двухгодичный этап исследования, чтобы определить особенности дизайна цифрового евро, например, как обеспечить конфиденциальность, какие варианты использования должны быть приоритетными и какие бизнес-варианты предлагать посредникам.

Банк также заявил, что сохранит роль наличных денег, несмотря на эти усилия по модернизации.

«Для того чтобы цифровой евро был успешно разработан и принят, это должны быть коллективные усилия: от продавцов до общества в целом. И на каждом этапе проекта мы будем продолжать взаимодействовать с Европейской комиссией, парламентами и министрами финансов стран», — добавил Панетта.

Панетта также подчеркнул необходимость сохранения общественного контроля над деньгами. Советник ЕЦБ особенно критически относится к так называемым стейблкоинам или стабильным валютам, которые были созданы для устранения рисков колебания криптоактивов и привязки их стоимости к реальным деньгам, таким как доллары или евро. Однако как снова показал этот месяц, они не лишены риска.

«Любой, кто инвестирует в криптовалюты, должен быть готов потерять все свои инвестиции. Хотя стоимость стейблкоинов связана с тем, что их эмитенты называют „резервными активами“, а надлежащее регулирование и надзор могут снизить риски, стейблкоины не являются безрисковыми», — подчеркнул Панетта, прямо указав на крах Terra.

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