Европейский регулятор начнет разработку цифрового евро к концу 2023 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Европейский регулятор начнет разработку цифрового евро к концу 2023 года

Сегодня 23:52Финтех и Карты
19
Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует разработку цифрового евро к концу следующего года. Это будет электронная версия банкнот и монет, заявил член правления ЕЦБ Фабио Панетта.
«В конце 2023 года мы могли бы принять решение о начале этапа реализации для разработки и тестирования соответствующих технических решений и коммерческих соглашений, необходимых для выпуска цифрового евро. Этот этап может длиться три года».
В октябре 2021 года ЕЦБ начал двухгодичный этап исследования, чтобы определить особенности дизайна цифрового евро, например, как обеспечить конфиденциальность, какие варианты использования должны быть приоритетными и какие бизнес-варианты предлагать посредникам.
Банк также заявил, что сохранит роль наличных денег, несмотря на эти усилия по модернизации.
«Для того чтобы цифровой евро был успешно разработан и принят, это должны быть коллективные усилия: от продавцов до общества в целом. И на каждом этапе проекта мы будем продолжать взаимодействовать с Европейской комиссией, парламентами и министрами финансов стран», — добавил Панетта.
Панетта также подчеркнул необходимость сохранения общественного контроля над деньгами. Советник ЕЦБ особенно критически относится к так называемым стейблкоинам или стабильным валютам, которые были созданы для устранения рисков колебания криптоактивов и привязки их стоимости к реальным деньгам, таким как доллары или евро. Однако как снова показал этот месяц, они не лишены риска.
«Любой, кто инвестирует в криптовалюты, должен быть готов потерять все свои инвестиции. Хотя стоимость стейблкоинов связана с тем, что их эмитенты называют „резервными активами“, а надлежащее регулирование и надзор могут снизить риски, стейблкоины не являются безрисковыми», — подчеркнул Панетта, прямо указав на крах Terra.

Узнавайте первыми все новости о банках и курсах валют на Finance.ua 💶

По материалам: ITC.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.