Европейский форум страховщиков депозитов приостановил членство Агентства по страхованию вкладов рф — Finance.ua
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Европейский форум страховщиков депозитов приостановил членство Агентства по страхованию вкладов рф

Сегодня 12:16Кредит&Депозит
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Европейский форум страховщиков депозитов приостановил членство Агентства по страхованию вкладов рф
Как сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц, 16 марта 2022 года Совет Европейского форума страховщиков депозитов (ЕФСД) принял резолюцию о немедленной приостановке членства Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Российской Федерации в ЕФСД.
«Война против Украины, начатая россией 24 февраля, повлекла за собой принятие беспрецедентных мер в ответ против российской федерации и ее граждан. Согласованные санкции также были введены разными международными организациями и ассоциациями, в частности, Банком международных расчетов и Международной ассоциацией страховщиков депозитов», — говорится в резолюции.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц полностью поддерживает такое решение Совета ЕФСД и выражает глубокую признательность партнерам за жесткую позицию по поводу российской агрессии против Украины.

Справка Finance.ua:

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Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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