Европейский центробанк второй раз подряд не изменил учетную ставку — Finance.ua

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Европейский центробанк второй раз подряд не изменил учетную ставку

Кредит&Депозит
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Европейский центробанк второй раз подряд не изменил учетную ставку
Европейский центробанк второй раз подряд не изменил учетную ставку
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, 14 декабря, оставил учетную ставку неизменной — на уровне 4,5%.
Об этом говорится в пресс-релизе ЕЦБ.
«Совет управляющих сегодня решил оставить три ключевые процентные ставки ЕЦБ без изменений. Хотя инфляция упала за последние месяцы, она, вероятно, снова временно повысится в ближайшей перспективе», — заявили в банке.
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В ЕЦБ ожидают, что общая инфляция будет составлять в среднем 5,4% в 2023 году, 2,7% - в 2024-м, 2,1% - в 2025-м и 1,9% - в 2026-м.
«Совет управляющих намерен обеспечить своевременный возврат инфляции к среднесрочной цели в 2%», — добавили в банке.
Отмечается, что процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по линии предельного кредитования и депозитной линии останутся неизменными на уровне 4,5%, 4,75% и 4% соответственно.

Справка Finance.ua:

  • Европейский центральный банк (ЕЦБ) 26 октября оставил учетную ставку неизменной — на уровне 4,5%. Таким образом, Европейский центробанк впервые с июля 2022 года не изменил процент ставки.
По материалам:
Укрінформ
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