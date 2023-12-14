Европейский центробанк второй раз подряд не изменил учетную ставку — Finance.ua

Европейский центробанк второй раз подряд не изменил учетную ставку Сегодня 18:30 — Кредит&Депозит

Европейский центробанк второй раз подряд не изменил учетную ставку

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, 14 декабря, оставил учетную ставку неизменной — на уровне 4,5%.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕЦБ.

«Совет управляющих сегодня решил оставить три ключевые процентные ставки ЕЦБ без изменений. Хотя инфляция упала за последние месяцы, она, вероятно, снова временно повысится в ближайшей перспективе», — заявили в банке.

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В ЕЦБ ожидают, что общая инфляция будет составлять в среднем 5,4% в 2023 году, 2,7% - в 2024-м, 2,1% - в 2025-м и 1,9% - в 2026-м.

«Совет управляющих намерен обеспечить своевременный возврат инфляции к среднесрочной цели в 2%», — добавили в банке.

Отмечается, что процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по линии предельного кредитования и депозитной линии останутся неизменными на уровне 4,5%, 4,75% и 4% соответственно.

Справка Finance.ua:

Европейский центральный банк (ЕЦБ) 26 октября оставил учетную ставку неизменной — на уровне 4,5%. Таким образом, Европейский центробанк впервые с июля 2022 года не изменил процент ставки.

Укрінформ По материалам:

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