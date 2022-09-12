Европейский центробанк проверяет готовность банков к энергетическому кризису — Bloomberg Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Европейский центробанк проверяет готовность банков к энергетическому кризису — Bloomberg

Европейский центральный банк активизирует обсуждение с руководителями банков о готовности к потенциальному всплеску дефолтов компаний и уменьшению ликвидности энергетического рынка на фоне газового кризиса, вызванного Россией.

Об этом сообщает Bloomberg

Источники агентства говорят, что в прошлом месяце банковский надзорный орган из Франкфурта написал кредиторам, попросив их проанализировать влияние прекращения подачи газа на их бизнес.

Ответы должны быть даны в середине сентября, а дальнейшие разговоры должны состояться до конца этого месяца, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными.

Агентство добавляет, что усилия Европы предотвратить полномасштабный энергетический кризис были сорваны в этом месяце после прекращения россией поставок по «Северному потоку» в ответ на санкции, наложенные из-за ее нападения на Украину.

Банки сталкиваются с растущими потерями по мере эскалации энергетического кризиса, и планы многих кредиторов вернуть инвесторам значительные дивиденды после многих неудачных лет могут быть подвергнуты сомнению.

Представитель ЕЦБ отказался от комментариев по этой теме.

Регуляторы заставляют банки обеспечить достаточные резервы для непогашения кредитов, определяя наиболее уязвимых клиентов, а также влияние на компании, непосредственно не пострадавшие от последствий российского вторжения в Украину.

Также банки должны продемонстрировать, что они могут проводить стресс-тесты и обновляют свои экономические предположения, добавляют источники.

Другие сферы, которые вызывают беспокойство, — это малоторгуемые энергетические производные финансовые инструменты и сосредоточенные риски для трейдеров энергоресурсов, хотя, по словам людей, в этих сферах работает лишь меньшее количество банков.

Также в письме банка ЕЦБ просит финучреждения детально рассказать, как их анализ был учтен в их общей стратегии, а также какими будут первые и вторые последствия прекращения подачи газа.

Ранее Андреа Энриа, возглавляющий наблюдательный совет ЕЦБ, заявил, что регулятор просит отдельные банки пересмотреть свои перспективные уровни капитала, чтобы включить достаточно консервативные и обновленные неблагоприятные макроэкономические сценарии.

По его словам, общих ограничений на выплаты, как это было в период экономической неопределенности во время пандемии, не будет.

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Економічна Правда По материалам:

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