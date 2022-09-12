Европейский центробанк прогнозирует еще одно повышение ключевых ставок — Finance.ua

Европейский центробанк прогнозирует еще одно повышение ключевых ставок Сегодня 13:30 — Кредит&Депозит

Европейский центробанк прогнозирует еще одно повышение ключевых ставок

Руководство Европейского центробанка наблюдает нарастание риска того, что им придется повысить ключевую процентную ставку до 2% или более, чтобы обуздать рекордно высокую инфляцию в еврозоне, несмотря на возможную рецессию.

Об этом сообщает Reuters.

Поскольку инфляция достигла уровня 9,1% в августе и превышала цель ЕЦБ в 2% в течение следующих двух лет, центральный банк рекордно быстро повышает процентные ставки и призывает правительства помочь снизить счета за электроэнергию, выросшие после вторжения россии в Украину.

ЕЦБ уже повышал ставку по депозитам с нуля до 0,75% в четверг, а президент Кристин Лагард направила еще два-три повышения, заявив, что ставки все еще далеки от уровня, который вернет инфляцию к 2%.

Источники Reuters отмечают, что ЕЦБ видит возрастающую вероятность того, чтобы перевести ставку на уровень, который влечет замедление экономики, на уровне 2% или выше.

Сейчас ЕЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 2,3% в 2024 году, хотя один источник сообщил, что внутренний прогноз, представленный на заседании в четверг, приближает к 2% после учета последних цен на газ.

Сообщается, что политики готовятся к рецессии этой зимой и более низкому экономическому росту в следующем году, чем официальный прогноз ЕЦБ в 0,9%. Но некоторые положительно воспринимают сильный рынок труда, который должен смягчить влияние более высоких ставок.

На встрече в четверг политики также начали обсуждение десятков миллиардов евро, которые ЕЦБ обязано выплатить банкам из их избыточных резервов теперь, когда депозитная ставка снова положительная, сообщили источники.

Справка Finance.ua:

Европейский центральный банк может резко повысить ключевую ставку, поскольку экономика региона скатывается к рецессии;

Индекс роста потребительских цен в еврозоне в августе 2022 года по отношению к августу 2021 года может составить рекордные 9,1%;

в июле Европейский центральный банк повысил три ключевых процентных ставки на 50 базисных пунктов впервые за 11 лет.

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Економічна Правда По материалам:

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