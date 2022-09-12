Европейский центробанк прогнозирует еще одно повышение ключевых ставок — Finance.ua

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Европейский центробанк прогнозирует еще одно повышение ключевых ставок

Кредит&Депозит
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Европейский центробанк прогнозирует еще одно повышение ключевых ставок
Европейский центробанк прогнозирует еще одно повышение ключевых ставок
Руководство Европейского центробанка наблюдает нарастание риска того, что им придется повысить ключевую процентную ставку до 2% или более, чтобы обуздать рекордно высокую инфляцию в еврозоне, несмотря на возможную рецессию.
Об этом сообщает Reuters.
Поскольку инфляция достигла уровня 9,1% в августе и превышала цель ЕЦБ в 2% в течение следующих двух лет, центральный банк рекордно быстро повышает процентные ставки и призывает правительства помочь снизить счета за электроэнергию, выросшие после вторжения россии в Украину.
ЕЦБ уже повышал ставку по депозитам с нуля до 0,75% в четверг, а президент Кристин Лагард направила еще два-три повышения, заявив, что ставки все еще далеки от уровня, который вернет инфляцию к 2%.
Источники Reuters отмечают, что ЕЦБ видит возрастающую вероятность того, чтобы перевести ставку на уровень, который влечет замедление экономики, на уровне 2% или выше.
Сейчас ЕЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 2,3% в 2024 году, хотя один источник сообщил, что внутренний прогноз, представленный на заседании в четверг, приближает к 2% после учета последних цен на газ.
Сообщается, что политики готовятся к рецессии этой зимой и более низкому экономическому росту в следующем году, чем официальный прогноз ЕЦБ в 0,9%. Но некоторые положительно воспринимают сильный рынок труда, который должен смягчить влияние более высоких ставок.
На встрече в четверг политики также начали обсуждение десятков миллиардов евро, которые ЕЦБ обязано выплатить банкам из их избыточных резервов теперь, когда депозитная ставка снова положительная, сообщили источники.

Справка Finance.ua:

  • Европейский центральный банк может резко повысить ключевую ставку, поскольку экономика региона скатывается к рецессии;
  • Индекс роста потребительских цен в еврозоне в августе 2022 года по отношению к августу 2021 года может составить рекордные 9,1%;
  • в июле Европейский центральный банк повысил три ключевых процентных ставки на 50 базисных пунктов впервые за 11 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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