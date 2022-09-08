Европейский центробанк повысил ключевые ставки — Finance.ua

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Европейский центробанк повысил ключевые ставки

Кредит&Депозит
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Европейский центробанк повысил ключевые ставки
Европейский центробанк повысил ключевые ставки
Европейский центральный банк повысил три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов.
Об этом говорится в сообщении на сайте ЕЦБ.
С 14 сентября 2022 года процентная ставка по основным операциям рефинансирования повысилась до 1,25%, процентные ставки по линии предельного кредитования — до 1,50%, ставки по депозитной линии будут увеличены до 0,75%.
«Этот важный шаг упреждает переход от преобладающего крайне адаптивного уровня учетных ставок до уровней, которые обеспечат своевременный возврат инфляции до среднесрочной цели ЕЦБ в 2%», — пояснили в центробанке.
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Совет управляющих намерен продолжить рост ставок на следующих нескольких заседаниях, поскольку прогнозирует, что инфляция будет оставаться выше целевого показателя в течение длительного периода.
Согласно предварительной оценке Евростата, инфляция в августе достигла 9,1%. Стремительный рост цен на энергоносители и продовольствие, давление спроса в некоторых секторах из-за восстановления экономики и узких мест предложения все еще способствуют росту инфляции. Ценовое давление продолжает усиливаться и распространяться в экономике и инфляция может продолжить рост в ближайшей перспективе.
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«Поскольку текущие движущие силы инфляции с течением времени исчезают, а нормализация денежно-кредитной политики начинает влиять на экономику и установление цен, инфляция снизится», — добавили в ЕЦБ.
В регуляторе пересмотрели прогнозы по инфляции, и сейчас ожидается, что инфляция будет составлять в среднем 8,1% в 2022 году, 5,5% в 2023 году и 2,3% в 2024 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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