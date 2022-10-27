Европейский центробанк ожидаемо повысил ставки на 75 б.п. — Finance.ua
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Европейский центробанк ожидаемо повысил ставки на 75 б.п.

Кредит&Депозит
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Европейский центробанк ожидаемо повысил ставки на 75 б.п.
Европейский центробанк ожидаемо повысил ставки на 75 б.п.
Совет управляющих Европейского центрального банка на октябрьском заседании вновь повысил все три ключевых процентных ставки на 75 базисных пунктов со 2 ноября.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕЦБ.
Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 2%, ставка по депозитам — до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам — до 2,25%.
«Совет управляющих принял сегодняшнее решение и ожидает дальнейшего повышения процентных ставок, чтобы обеспечить своевременный возврат инфляции к ее среднесрочной цели в 2%», — отметили в ЕЦБ.
В регуляторе добавили, что инфляция остается слишком высокой и будет оставаться выше целевого показателя в течение длительного периода. В сентябре инфляция в еврозоне достигла 9,9%.
Напомним, ранее сообщалось, что Европейский центральный банк будет действовать гораздо более решительно, чем предполагалось ранее, чтобы обуздать рекордную инфляцию, даже когда еврозона подвергается рецессии.
В сентябре Европейский центральный банк повысил три ключевых процентных ставки на 75 базисных пунктов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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