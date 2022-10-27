Европейский центробанк ожидаемо повысил ставки на 75 б.п. — Finance.ua

Европейский центробанк ожидаемо повысил ставки на 75 б.п.
Совет управляющих Европейского центрального банка на октябрьском заседании вновь повысил все три ключевых процентных ставки на 75 базисных пунктов со 2 ноября.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕЦБ.
Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 2%, ставка по депозитам — до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам — до 2,25%.
«Совет управляющих принял сегодняшнее решение и ожидает дальнейшего повышения процентных ставок, чтобы обеспечить своевременный возврат инфляции к ее среднесрочной цели в 2%», — отметили в ЕЦБ.
В регуляторе добавили, что инфляция остается слишком высокой и будет оставаться выше целевого показателя в течение длительного периода. В сентябре инфляция в еврозоне достигла 9,9%.
Напомним, ранее сообщалось, что Европейский центральный банк будет действовать гораздо более решительно, чем предполагалось ранее, чтобы обуздать рекордную инфляцию, даже когда еврозона подвергается рецессии.
В сентябре Европейский центральный банк повысил три ключевых процентных ставки на 75 базисных пунктов.
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