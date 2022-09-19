Европейский авторынок вернулся к росту — Finance.ua

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Европейский авторынок вернулся к росту

Технологии&Авто
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Европейский авторынок вернулся к росту
Европейский авторынок вернулся к росту
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам августа увеличились на 4,4% и составили 650 305 машин.
Как сообщают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительный результат впервые зафиксирован после 13 месяцев падения.
Однако нынешний результат намного ниже «допандемического» уровня, что обусловлено перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита комплектующих для их производства, которые усугубляются проблемами, возникшими с логистикой из-за ситуации в Украине.
В августе европейский рынок новых автомобилей наконец-то вернулся к росту (+4,4%), положив конец тринадцатимесячному спаду подряд. Однако — с зарегистрированными 650 305 единицами — этот результат остается намного ниже уровня до пандемии.
Все ключевые рынки ЕС внесли положительный вклад в рост региона, причем значительный прирост наблюдался в Италии (+9,9%), Испании (+9,1%), Франции (+3,8%) и Германии (+3,0%). ).
За восемь месяцев 2022 года общие объемы сократились на 11,9% и достигли почти 6 миллионов новых новых легковых автомобилей. Несмотря на недавнее улучшение, предыдущие падения оказывают негативное влияние на совокупные показатели. В результате в этом году все четыре ключевых рынка понесли потери: Италия (-18,4%), Франция (-13,8%), Германия (-9,8%) и Испания (-9,4%).

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По материалам:
Телеканал 24
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