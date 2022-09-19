Европейский авторынок вернулся к росту — Finance.ua

Европейский авторынок вернулся к росту Сегодня 21:39 — Технологии&Авто

Европейский авторынок вернулся к росту

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам августа увеличились на 4,4% и составили 650 305 машин.

Как сообщают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительный результат впервые зафиксирован после 13 месяцев падения.

Однако нынешний результат намного ниже «допандемического» уровня, что обусловлено перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита комплектующих для их производства, которые усугубляются проблемами, возникшими с логистикой из-за ситуации в Украине.

В августе европейский рынок новых автомобилей наконец-то вернулся к росту (+4,4%), положив конец тринадцатимесячному спаду подряд. Однако — с зарегистрированными 650 305 единицами — этот результат остается намного ниже уровня до пандемии.

Все ключевые рынки ЕС внесли положительный вклад в рост региона, причем значительный прирост наблюдался в Италии (+9,9%), Испании (+9,1%), Франции (+3,8%) и Германии (+3,0%). ).

За восемь месяцев 2022 года общие объемы сократились на 11,9% и достигли почти 6 миллионов новых новых легковых автомобилей. Несмотря на недавнее улучшение, предыдущие падения оказывают негативное влияние на совокупные показатели. В результате в этом году все четыре ключевых рынка понесли потери: Италия (-18,4%), Франция (-13,8%), Германия (-9,8%) и Испания (-9,4%).

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.