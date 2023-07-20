Европейский авторынок растет уже 11 месяцев подряд: где покупают больше всего новых авто — Finance.ua
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Европейский авторынок растет уже 11 месяцев подряд: где покупают больше всего новых авто

Технологии&Авто
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Европейский автомобильный рынок растет уже одиннадцать месяцев. По итогам июня 2023 г. продажи новых легковых автомобилей в странах ЕС выросли в годовом выражении на 17,8% и составили 1,045 млн единиц.
Об этом сообщает MMR со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).
«В июне 2023 года автомобильный рынок ЕС вырос на 17,8% и достиг 1 миллиона зарегистрированных единиц. Этот рост можно объяснить уходом региона от низкой базы сравнения в прошлом году, вызванной, прежде всего, дефицитом автокомпонентов», — заявили в ведомстве.
Рост продаж новых машин в июне был зафиксирован во всех странах ЕС, кроме Венгрии (-1,4%). При этом на крупнейших рынках он в основном оказался двузначным: в Германии продажи подскочили на 24,8%, в Испании — на 13,3%, во Франции — на 11,5%, а в Италии — на 9,1%.
По итогам первого полугодия текущего года европейский автомобильный рынок вырос к прошлому году на 17,9%, до 5,4 млн машин. В Германии за этот период его рост составил 12,8%, во Франции — 15,3%, в Италии — 22,8%, а в Испании — 24%.
Что касается результатов автопроизводителей, то продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в Европе в июне выросли на 26,3%, группы Renault — на 1,7%, а у альянса Stellantis, который объединяет в себе концерны Fiat Chrysler и PSA Group, на фоне падения продаж Fiat на 10,1% они, напротив, снизились на 1,3%.
По материалам:
mmr.ua
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