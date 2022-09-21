Европейские правительства потратят полтриллиона евро на борьбу с энергетическим кризисом — Finance.ua

Европейские правительства потратят полтриллиона евро на борьбу с энергетическим кризисом Сегодня 16:13

В этом году правительства стран Европы выделили почти 500 млрд евро в защиту граждан и компаний от резкого роста цен на газ и электроэнергию. Правительства приняли меры по сдерживанию розничных цен на электроэнергию, снижению налогов на энергию и предоставлению субсидий.

Об этом сообщает Reuters

По данным аналитического центра Bruegel из Брюсселя, 27 стран ЕС в совокупности выделили 314 млрд евро на меры по облегчению кризиса, тогда как Великобритания выделила 178 млрд евро.

Если включить средства, выделенные правительствами на национализацию, спасение или предоставление кредитов энергетическим компаниям, то правительства стран ЕС потратили около 450 млрд евро, говорится в докладе аналитического центра.

Германия национализировала импортера газа Uniper в среду, а Великобритания ограничила оптовую стоимость электроэнергии и газа для предприятий.

Германия, крупнейшая экономика ЕС, на сегодняшний день является крупнейшим спонсором в блоке, выделяя 100 млрд евро по сравнению с 59 млрд евро в Италии или 200 млн евро в Эстонии, например.

Хорватия, Греция, Италия и Латвия выделили более 3% своего ВВП на разрешение проблемы энергетического кризиса.

На прошлой неделе ЕС предложил общеблоковые меры по реагированию на облачные цены на энергоносители в попытке создать скоординированную реакцию вместо разрозненных национальных ответов.

Европейские цены на газ и электроэнергию подскочили после того, как россия сократила экспорт топлива в ответ на западные санкции из-за вторжения в Украину.

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