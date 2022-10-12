Европейские нефтяные санкции в отношении россии уже влияют на торговлю — Bloomberg — Finance.ua
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Европейские нефтяные санкции в отношении россии уже влияют на торговлю — Bloomberg

Энергетика
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До введения санкций Европейского союза в отношении российской нефти еще восемь недель, но они уже бьют по торговле нефтью.
Об этом сообщает Bloomberg.
Запрет страхования танкерных перевозок вступает в силу 5 декабря. российский груз, который останется на плаву после этой даты, не будет больше покрываться европейским перестраховщиком.
Как сообщает издание, из-за задержки во времени между покупкой груза, его погрузкой на танкер и доставкой в пункт назначения некоторые торговые потоки будут противоречить европейским мерам, в соответствии с текущим законодательством блока.
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«США уже давно выражают обеспокоенность тем, что планы Европы перекроют поставки из россии и поднимут цены на нефть и топливо, поскольку страхование является неотъемлемой частью торговли, а европейские фирмы играют в ней столь важную роль», — говорится в сообщении.
Министерство финансов США потребовало от ЕС, чтобы ключевые услуги оставались доступными для трейдеров, готовых платить фиксированную цену за российскую нефть. Однако поправка к правилам ЕС еще не закреплена, а значит, если предельная цена не будет согласована вовремя, некоторые соглашения подпадут под действие европейских санкций в то время, когда грузы достигнут пункта назначения.
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Как пишет Bloomberg, среднее время в пути для корабля, следующего из российского Балтийского моря в восточный Китай, составляет около 45 дней. Чтобы успеть до 5 декабря, танкер должен покинуть Балтийское море до 21 октября, чтобы достичь восточного Китая, пришвартоваться и выгрузить свой груз. Это предполагает, что он не задерживается при прохождении по Суэцкому каналу и не должен ждать разгрузочного терминала перед разгрузкой.
С каждым днем ​​линия, обозначающая самое дальнее расстояние, на которое может быть доставлена ​​российская нефть до вступления в силу санкций ЕС, смещается на запад. До 24 октября больше нельзя будет добраться до портов на юге Китая. Через неделю восточное побережье Индии будет вне зоны досягаемости, а порты Мундра, Сикка и Вадинар на западном побережье Индии будут недоступны после 7 ноября.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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