Европейские компании снова стали хранить газ в украинских хранилищах — Finance.ua

Европейские компании снова стали хранить газ в украинских хранилищах Сегодня 10:15 — Энергетика

Только с начала октября объемы газа, который нерезиденты хранят в режиме таможенного склада, увеличились более чем в 7 раз: европейские компании в октябре снова стали закачивать небольшие объемы газа для хранения в Украине.

Об этом в комментарии Argus заявил временный исполняющий обязанности гендиректора «Укртрансгаза» Сергей Перелома.

"Тенденция к увеличению спроса на услуги украинских ПХГ среди иностранных компаний не может не радовать.

Действительно, как ситуация на внешнем рынке, так и условия на газовом рынке Украины объективно повышают интерес компаний-нерезидентов к услугам Укртрансгаза — Оператора газохранилищ Украины", — написал Перелома.

По его словам, с одной стороны, на середину октября более чем на 90% наполнены хранилища ЕС, относительно высокая температура воздуха и, как следствие, выгодные ценовые спреды.

"Цены на газ в Европе в последнее время ощутимо снизились, и это делает его хранение с последующей продажей гораздо более выгодным.

С другой стороны, Украина доказала и продолжает подтверждать свой статус надежного бизнес-партнера при любых обстоятельствах. В первую очередь, в вопросе хранения газа на Таможенном складе и его реэкспорте. Недавние гарантии со стороны правительства и министра Германа Галущенко по поводу отсутствия каких-либо ограничений на реэкспорт газа в будущем также, уверен, сыграли свою роль и укрепили доверие наших партнеров к украинским ПХГ", — добавил Перелома.

«Поэтому закачиваем газ и готовимся к зиме. Она обещает быть непростой, но определяющей и для Украины, и для наших друзей и партнеров из Европы», — резюмировал он.

Как пишет Argus, с 1 по 17 октября Украина импортировала газ объемом 5,3 млн куб. м в сутки, из которых 70% зашли на кратковременное хранение с последующим реэкспортом.

При этом в украинских хранилищах есть свободное место примерно для 16,5 млрд куб. м газа.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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