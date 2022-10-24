Европейские компании снова стали хранить газ в украинских хранилищах — Finance.ua

Европейские компании снова стали хранить газ в украинских хранилищах
Только с начала октября объемы газа, который нерезиденты хранят в режиме таможенного склада, увеличились более чем в 7 раз: европейские компании в октябре снова стали закачивать небольшие объемы газа для хранения в Украине.
Об этом в комментарии Argus заявил временный исполняющий обязанности гендиректора «Укртрансгаза» Сергей Перелома.
"Тенденция к увеличению спроса на услуги украинских ПХГ среди иностранных компаний не может не радовать.
Действительно, как ситуация на внешнем рынке, так и условия на газовом рынке Украины объективно повышают интерес компаний-нерезидентов к услугам Укртрансгаза — Оператора газохранилищ Украины", — написал Перелома.
По его словам, с одной стороны, на середину октября более чем на 90% наполнены хранилища ЕС, относительно высокая температура воздуха и, как следствие, выгодные ценовые спреды.
"Цены на газ в Европе в последнее время ощутимо снизились, и это делает его хранение с последующей продажей гораздо более выгодным.
С другой стороны, Украина доказала и продолжает подтверждать свой статус надежного бизнес-партнера при любых обстоятельствах. В первую очередь, в вопросе хранения газа на Таможенном складе и его реэкспорте. Недавние гарантии со стороны правительства и министра Германа Галущенко по поводу отсутствия каких-либо ограничений на реэкспорт газа в будущем также, уверен, сыграли свою роль и укрепили доверие наших партнеров к украинским ПХГ", — добавил Перелома.
«Поэтому закачиваем газ и готовимся к зиме. Она обещает быть непростой, но определяющей и для Украины, и для наших друзей и партнеров из Европы», — резюмировал он.
Как пишет Argus, с 1 по 17 октября Украина импортировала газ объемом 5,3 млн куб. м в сутки, из которых 70% зашли на кратковременное хранение с последующим реэкспортом.
При этом в украинских хранилищах есть свободное место примерно для 16,5 млрд куб. м газа.
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