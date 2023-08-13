Европейские компании с начала войны потеряли 100 млрд евро от деятельности в россии — Finance.ua

Европейские компании с начала войны потеряли 100 млрд евро от деятельности в россии Сегодня 05:34 — Фондовый рынок

Европейские компании с начала войны потеряли 100 млрд евро от деятельности в россии

Крупнейшие европейские компании понесли не менее 100 млрд евро прямого ущерба от своей деятельности на территории россии после полномасштабного вторжения рф в Украину.

Об этом сообщает Financial Times

Обзор годовых отчетов 600 европейских групп и финансовых отчетов за 2023 г. показывает, что 176 компаний зафиксировали обесценивание активов, расходы, связанные с обменом валюты и другие единовременные потери в результате продажи, закрытия или сокращения российского бизнеса.

Совокупная цифра не включает косвенных макроэкономических последствий войны, таких как высокая стоимость энергии и товаров. Однако война также принесла рост прибыли нефтегазовым группам и оборонным компаниям.

Наибольшие списания и расходы понесли нефтегазовые группы, где только три компании — BP, Shell и TotalEnergies — сообщили о совокупных убытках в размере 40,6 млрд евро. Убытки были с лихвой компенсированы более высокими ценами на нефть и газ, что помогло этим группам сообщить о небывалой совокупной прибыли в размере около 95 млрд евро в прошлом году. Война также поддержала акцию оборонных компаний.

Финансовые компании, включая банки, страховые и инвестиционные компании, зафиксировали списание и другие расходы на сумму 17,5 млрд евро.

Компании по предоставлению коммунальных услуг получили прямые убытки в размере 14,7 млрд евро, в то время как промышленные компании, в том числе производители автомобилей, пострадали в размере 13,6 млрд евро.

Больше всего убытки понесли британские компании, потерявшие более 30 млрд евро.

Дальнейшие убытки от работы возле россии

По мнению аналитиков, решение москвы захватить контроль над российскими предприятиями импортеров газа Fortum и Uniper в апреле, за которым последовала экспроприация Danone и Carlsberg в прошлом месяце, предполагает, что впереди еще больше проблем.

Согласно данным, собранным Киевской школой экономики, более половины из 1871 предприятий, принадлежавших европейским компаниям в россии до войны, все еще работают в стране. Среди них — итальянская UniCredit, австрийская Raiffeisen, швейцарская Nestlé и британская Unilever.

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