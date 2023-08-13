Европейские компании с начала войны потеряли 100 млрд евро от деятельности в россии — Finance.ua

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Европейские компании с начала войны потеряли 100 млрд евро от деятельности в россии

Фондовый рынок
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Европейские компании с начала войны потеряли 100 млрд евро от деятельности в россии
Европейские компании с начала войны потеряли 100 млрд евро от деятельности в россии
Крупнейшие европейские компании понесли не менее 100 млрд евро прямого ущерба от своей деятельности на территории россии после полномасштабного вторжения рф в Украину.
Об этом сообщает Financial Times.
Обзор годовых отчетов 600 европейских групп и финансовых отчетов за 2023 г. показывает, что 176 компаний зафиксировали обесценивание активов, расходы, связанные с обменом валюты и другие единовременные потери в результате продажи, закрытия или сокращения российского бизнеса.
Совокупная цифра не включает косвенных макроэкономических последствий войны, таких как высокая стоимость энергии и товаров. Однако война также принесла рост прибыли нефтегазовым группам и оборонным компаниям.
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Наибольшие списания и расходы понесли нефтегазовые группы, где только три компании — BP, Shell и TotalEnergies — сообщили о совокупных убытках в размере 40,6 млрд евро. Убытки были с лихвой компенсированы более высокими ценами на нефть и газ, что помогло этим группам сообщить о небывалой совокупной прибыли в размере около 95 млрд евро в прошлом году. Война также поддержала акцию оборонных компаний.
Финансовые компании, включая банки, страховые и инвестиционные компании, зафиксировали списание и другие расходы на сумму 17,5 млрд евро.
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Компании по предоставлению коммунальных услуг получили прямые убытки в размере 14,7 млрд евро, в то время как промышленные компании, в том числе производители автомобилей, пострадали в размере 13,6 млрд евро.
Европейские компании с начала войны потеряли 100 млрд евро от деятельности в россии
Больше всего убытки понесли британские компании, потерявшие более 30 млрд евро.
Европейские компании с начала войны потеряли 100 млрд евро от деятельности в россии

Дальнейшие убытки от работы возле россии

По мнению аналитиков, решение москвы захватить контроль над российскими предприятиями импортеров газа Fortum и Uniper в апреле, за которым последовала экспроприация Danone и Carlsberg в прошлом месяце, предполагает, что впереди еще больше проблем.
Согласно данным, собранным Киевской школой экономики, более половины из 1871 предприятий, принадлежавших европейским компаниям в россии до войны, все еще работают в стране. Среди них — итальянская UniCredit, австрийская Raiffeisen, швейцарская Nestlé и британская Unilever.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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